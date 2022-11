Daniele Collomb eletto presidente Funivie Piccolo San Bernardo

Conferme e novità, con la nomina di Lorenzo Domaine per la prima volta nel CdA di Funivie, mentre è stata riconfermata Marie Claire Alliod, e soprattutto Daniele Collomb che, già consigliere per due mandati, alla terza riconferma è stato designato come nuovo Presidente al posto di Killy Martinet, giunto al termine naturale del suo mandato.

Daniele Collomb, classe 1971, è nato e cresciuto a La Thuile, paese in cui vive e nel quale, insieme alla sua famiglia, gestisce un hotel. Quello che però contraddistingue maggiormente la figura del nuovo Presidente nell’ambito Funiviario è il rapporto che ha da sempre con il mondo della neve.

Maestro di sci, allenatore di sci alpino, ex istruttore nazionale e da molti anni pilastro portante dello sci club locale, le sue competenze e la sua lunga esperienza nel mondo dello sci e della montagna in generale sono di alto profilo, e sarà questo il valore aggiunto da portare all’interno delle Funivie Piccolo San Bernardo nel nuovo ruolo che lo attende.