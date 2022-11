Domobianca365, presentata a Milano la nuova stagione invernale

lavori e i preparativi sono già iniziati. Ogni giorno, da un paio di settimane, la macchina operativa e organizzativa di Domobianca365 si è messa in moto. Obiettivo: arrivare pronti all’inizio di dicembre per dare il via alla stagione invernale 2022/23.

Una partenza tanto attesa, quanto importante che è stata presentata alla stampa specializzata e di settore a Milano – nel punto vendita di Burton, brand tecnico di articoli per lo sci e lo snowboard - alla presenza dei vertici di Domobianca365 e del Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi.

L’avvio della stagione si preannuncia non semplice ma carico di determinazione, speranze e anche qualche preoccupazione. Dopo gli anni delle pandemia e una stagione, la scorsa, fra le più calde e meno innevate degli ultimi 60 anni, oggi il Gruppo Altair, proprietario di Domobianca365 e tutto lo staff, devono fare i conti, nel vero senso della parola, con la crisi dei prezzi energetici e con l’aumento dell’inflazione che toglie potere di acquisto e fa lievitare i costi. Un dato su tutti: i costi annui stimati per l’energia elettrica sono saliti dai 60k del 2021 a 250 del 2023.

Nonostante ciò, il progetto di rilancio e posizionamento fra le località alpine emergenti e in maggior crescita avviato nel 2020, anno di acquisizione da parte del Gruppo Altair delle località, non si arresta. Anzi, procede con rinnovata fiducia e con l’impegno di dare ai visitatori, agli appassionati di sci e della montagna e alle famiglie un ventaglio di offerte che crei l’occasione di passare giornate meravigliose sulle piste a soli 15 minuti in auto da Domodossola e a 1h30 minuti da Milano.

“Siamo fieri di poter annunciare la partenza delle stagione che avverrà ai primi di dicembre a seconda della condizioni meteo e di innevamento – afferma Paolo Zanghieri, Presidente del Gruppo Altair e di Domobianca365 – certi di essere in grado di proseguire nel percorso di crescita della qualità e dell’offerta della nostra località. Grazie alle sinergie interne al nostro Gruppo e al lavoro quotidiano di tutto il personale coinvolto potremo garantire, come abbiamo fatto lo scorso anno, reso difficilissimo dalla mancanza di precipitazioni, un livello qualitativo delle piste eccellente, così come della proposta turistica, ricettiva ed enogastronomica. Sappiamo quanti e quali costi supplementari dovremo sostenere almeno in avvio di stagione. Speriamo che condizioni meteo più favorevoli e un quadro economico a tinte meno fosche ci possano consentire di continuare il percorso intrapreso a Domobianca365 a beneficio degli sciatori ossolani, degli appassionati piemontesi e lombardi e, perché no, anche degli amici svizzeri che da noi troveranno un’ospitalità unica per trascorrere giornate di sci e divertimento. È un sfida, l’ennesima. Siamo certi di poterla vincere tutti insieme”.

I 21 km di piste dell’Alpe Lusentino, si sviluppano dai 1100 fino ai 1900 di altezza, sono serviti da 4 seggiovie - Motti, Prel, Torcelli e Casalavera, con una portata di 1000 persone/ora cadauna, da 2 sciovie e 3 tapis roulant. Il rinnovato e completamente automatizzato impianto di innevamento artificiale garantisce la copertura di 10 km di piste ed è alimentato con l’acqua del nuovo lago all’Alpe Casalavera, appositamente dedicato all'approvvigionamento, per permettere di avere sempre neve e piste in ottime condizioni. Le piste sono di varia difficoltà e soddisfano le attese di sciatori di tutti i livelli, compresi quelli delle squadre nazionali che non di rado approdano a Domobianca365 per affinare la loro preparazione e affrontare il noto “muro Torcelli” uno dei tratti più sfidanti e impegnativi del comprensorio.

La ristorazione è uno dei pezzi forti di Domobianca365. Sciatori, sci alpinisti, famiglie ed escursionisti saranno accolti nelle tre strutture: LuseBar, alla partenza della prima seggiovia e direttamente accessibile dal parcheggio, Baita Motti, il nuovo grande ristorante con terrazza panoramica di 350 mq a 1300 metri e vista sulla piana di Domodossola, completamente ristrutturato e in gradi di ospitare fino a 300 persone, SkiBar caratteristica baita ossolana posta nel punto più alto della località che offre una splendida vista sulle Alpi e la possibilità di gustare specialità della cucina locale, panini e birre artigianali.

In attesa dell’avvio dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione del Rifugio Lusentino, sarà possibile pernottare a Domobianca365 nelle confortevoli camere della Baita Motti, aperte la scorsa estate, per serate in quota di rara suggestione. Sempre a disposizione la Scuola Sci e il servizio di noleggio dell’attrezzatura molto apprezzato dai turisti. E ogni venerdì sera si rinnova l’appuntamento con lo sci notturno sui 2 km di pista illuminata -una delle più lunghe delle Alpi occidentali- e con la vista senza eguali sulla piana sottostante.

Per gli appassionati di snowboard sarà presto aperto l’ampio snowpark e saranno a disposizione anche due nuovi maestri entrati nel team della scuola sci. E poi gli apres ski, con musica, birra e taglieri di salumi e formaggi, tanto apprezzati dai visitatori, gli eventi durante il periodo delle vacanze di Natale e di fine anno, lo spazio attrezzato per i più piccoli con giochi e igloo e le sfide sulla neve che saranno organizzate durante tutta la stagione invernale.

L’augurio è quello di poter far trascorrere giornate di divertimento e di relax nel segno della passione e della qualità, grande obiettivo di tutti i 50 addetti che sono impegnati ogni giorno a Domobianca365.

Domobianca è una stazione sciistica a 20 minuti di auto dal centro di Domodossola nella provincia del Verbano Cusio Ossola in Piemonte. Conta su 20 chilometri di piste di tutti i livelli di difficoltà, servite da 4 seggiovie, 2 sciovie e con 3 tapis roulant per avviare alla pratica dello sci i più piccoli. Sono presenti 3 punti di ristoro per un totale di oltre 600 posti a disposizione nella stagione invernale, una Scuola Sci, servizi di noleggio dell’attrezzatura. La stazione è innevata anche grazie a un impianto artificiale che copre 10 km di piste. Sede di numerose gare a livello agonistico è spesso scelta come località di allenamento dalle squadre nazionali di sci. Domobianca365 è a 140 km da Milano, 110 da Novara e Varese, 100 da Lugano (CH). La stazione fa parte del Gruppo Altair che ne ha rilevato la proprietà nel 2019.