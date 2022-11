Roger Georgy è il nuovo sindaco di Valsavarenche

Il paese nel cuore del Parco nazionale del Gran Paradiso ha scelto in modo netto la lista "Ouhaentse-Pour notre pays", che ha raccolto 67 voti validi, pari al 57,26%; staccata la lista "Valsa 4.0.61" che candidava a sindaco Stefano Cerise. Le schede bianche sono state due; le nulle quattro.

Georgy, tecnico comunale di Valsavarenche, è eletto come indipendente ma è stato candidato alle ultime elezioni regionali tra gli indipendentisti di Pays d'Aoste Souverain.

Sua vice sarà Lina Peano, già sindaca del paese per 10 anni, dal 1997 al 2007, dipendente della protezione civile regionale in pensione.

Con Georgy e Peano entrano in Consiglio comunale Coralie Vicari con 34 preferenze, Nadir Vuillermoz con 32, Claudio Vicari con 21, Stefano Chabod con 19, Gisèle Clos con 16 e Luigino Jocollé con 13; restano fuori Luca Solferino con 13 preferenze e Teo Dayné con 10. Per la minoranza, oltre al candidato sindaco Cerise e all'aspirante vicesindaco Andrea Benedetti, entra in aula Didier Fiou che ha raccolto 18 preferenze; restano fuori Josianne Dégioz con 17, Martina Di Fede con 16, Sara Viola con 15, Stefano Marangoni con 8, Alice Tomasoni con 6 e Giulia Cauli con 4.

Pays d’Aoste Souverain si congratula con M. Roger Georgy,

componente del comitato politico di PAS, per il risultato alle elezioni comunali di Valsavarenche augurando buon lavoro come nuovo Sindaco a lui e a tutti i consiglieri.

Pays d'Aoste Souverain félicite M. Roger Georgy, membre du comité politique de PAS, pour le résultat des élections communales de Valsavarenche, lui souhaitant, ainsi qu'à tous les conseillers, bon travail en tant que nouveau Syndic.