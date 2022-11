GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Il Governo regionale ha approvato la quindicesima graduatoria relativa al quarto avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale.

Approvata, inoltre, la prima graduatoria relativa al quinto avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

È stato approvato il trasferimento straordinario a favore dell’istituto orfanotrofio salesiano Don Bosco di Châtillon per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria volti all’adeguamento dei locali adibiti a laboratorio, compresi i connessi servizi professionali di ingegneria e architettura. Allo scopo sono stati prenotati 200 mila euro.

È stata approvata la concessione di contributi a favore del Comune di Saint-Oyen per la gestione della pista di slittino, in località Flassin, per la stagione invernale 2022/2023. Sono stati impegnati 9 milioni 993 mila euro per il 2022 e 10 mila 6 euro per il 2023.

È stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi sulla strada comunale per Ozein, nel Comune di Aymavilles. Per questo intervento sono stati impegnati 545 mila 142 euro per il 2023.

Approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo ai lavori di ristrutturazione, per adeguamenti normativi, dell’edificio scolastico Manzetti sito in Via Festaz in comune di Aosta, con autorizzazione e alla prosecuzione delle ulteriori fasi progettuali e realizzative dell’opera.

AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato l’onere, a carico della Regione, relativo alle spese sostenute dal Consorzio Saint-Vincent Turismo, per l’istituzione di un servizio di taxi-bus verso i comprensori sciistici di Valtournenche, Val d’Ayas e Pila, per le stagioni invernali 2023, 2024 e 2025.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata l’adesione della Regione all’iniziativa di sensibilizzazione alla giornata mondiale della prematurità, che si celebra ormai da 14 anni il 17 novembre. Per l’occasione, accogliendo la richiesta della Società Italiana di Neonatologia e dell’Associazione Vivere onlus in relazione all’emergenza energetica, verrà spento un monumento rappresentativo e sarà adottato un simbolo viola per i neonati prematuri.

Approvata l’adesione della Regione alla campagna Un women “Orange the world” contro la violenza sulle donne, con l’illuminazione di colore arancione del castello di Aymavilles dal 21 novembre al 10 dicembre 2022

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Approvata la nomina, per un triennio, di Chantal Vuillermoz, Anna Jans e Luca Bringhen quali Consiglieri del Cda dell’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta.