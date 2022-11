L’Usl liquida gli arretrati e adegua gli stipendi dei dipendenti del comparto

L’Azienda USL, vista la sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Sanità - CCNL 2019-2021 - avvenuta il 02 novembre 2022 da parte dell’ARAN e delle Organizzazioni Sindacali, ha disposto la liquidazione delle spettanze relative all’adeguamento stipendiale ed agli arretrati per il triennio 2019-2022.

“Si tratta di una disposizione che altre Regioni applicheranno nel corso dei prossimi mesi. Noi, grazie al prezioso contributo ed all’impegno della struttura Amministrazione del Personale, che si è fatta carico della complessa procedura in termini economici ed amministrativi, abbiamo invece stabilito di procedere con tempestività, pur con uno sforzo significativo visti i tempi ristrettissimi – spiega il direttore generale dell’Azienda USL, dott. Massimo Uberti – come doveroso riconoscimento al personale a cui tanto è stato chiesto in questi anni.

Oltre all’adeguamento stipendiale infatti liquideremo le spettanze relative agli arretrati nella busta paga di novembre per tutto il personale interessato dal nuovo contratto, personale sanitario, tecnico e amministrativo non dirigente”.