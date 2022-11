Rai2, ‘Il Collegio 7’

La sesta puntata del Collegio, in onda martedì 15 novembre, su Rai2 in prima serata, sarà caratterizzata da emozioni forti ma contrastanti per i Collegiali.

Dopo le dure reprimende del Preside, c'è chi alzerà bandiera bianca e deciderà di non seguire più le regole: ma la scelta causerà lacrime amare per chi gli è vicino. Una lezione sulla disfatta di Caporetto sarà invece occasione per un incontro gioioso, bagnato da lacrime di tutt'altra natura.

Sulla scia del nuovo astro nascente del calcio mondiale del 1958, il giovane brasiliano Pelè, verrà organizzata una sfida all'ultimo rigore fra Docenti e Collegiali. Chi vincerà?