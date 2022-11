Sistemazione idraulica e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del torrente Ayasse

Il primo intervento, finanziato con fondi statali per la difesa del suolo, consente di realizzare il ripristino della funzionalità delle opere di protezione in corrispondenza della località Parié-Otreleve e di opere di consolidamento con funzione di anti erosione della fondazione delle difese spondali, in località Capoluogo del comune di Champorcher, per un importo complessivo di 248 mila 225 euro.

Il secondo intervento rientra nel piano degli interventi finanziato dal Dipartimento della protezione civile nazionale e prevede la realizzazione delle opere atte di ripristino della funzionalità idraulica del torrente, in corrispondenza e dell’attraversamento in località Piolly nel comune di Pontboset, per un importo complessivo di 185 mila 400 euro.

“Entrambi i progetti sono stati predisposti a cura dei tecnici della Struttura opere idrauliche dell’Assessorato - riferisce l’Assessore Carlo Marzi- e sono realizzati attraverso finanziamenti statali. Gli interventi consentono di ristabilire la piena funzionalità del torrente Ayasse che era stata in parte compromessa dall’evento alluvionale che il 3 ottobre 2020 aveva colpito diversi comuni, sui quali abbiamo programmato e realizzato diversi interventi di ripristino: di Cogne ed Aymavilles, dell’intera vallata del Lys, Perloz, Pont-Saint-Martin, Bard, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset, e che aveva determinato la dichiarazione di stato di calamità sull’intero territorio regionale”.