Mercoledì adunanza Consiglio Valle, Lavevaz al lavoro per ridisegnare le deleghe

Una seduta ordinaria, che potrebbe essere interlocutoria e breve oppure quella della svolta per la nuova giunta guidata dal confermato presidente della Regione, Erik Lavevaz. Sfumata la "staffetta" con Renzo Testolin per il passo indietro di quest'ultimo, in polemica con i partiti alleati della sua Union valdôtaine, Lavevaz dovrebbe indicare domani ai partiti le decisioni per la ricomposizione del suo esecutivo sostenuto dalla maggioranza a 18 consiglieri. I tempi sono stretti: non c'è stato ancora alcun passaggio nelle forze politiche, compreso il Conseil Fédéral dell'Union che dovrà ratificare le scelte di Lavevaz.

Il colpo di scena potrebbe venire da Roberto Barmasse che per motivi personali potrebbe fare un basso indistro e lasciare libero l'assessorato alla sanità, per il quale è già in atto un braccio di ferro tra Carlo Marzi (Stella Alpina ) e Claudio Restano (gruppo Misto). Lavevaz è comunque al lavoro per ridisegnare le deleghe e è pressochè certo il fatto che l'edilizia residenziale pubblica tornerà all'assessorato ai lavori pubblici. Radio scarpa dice, però, che alla sanità potrebbe andare Renzo Testolin. Se così fosse Restano potrebbe andare ai lavori pubblici che si occuperebbero anche di ambiente, mentre Cralo Marzi si occuperebbe solo di Finanze e Pnnr.

La cosa certa è che mercoledì e giovedì è convocato un Consiglio regionale della Valle d'Aosta che potrebbe restare "monco", perché i gruppi della Lega, di Forza Italia e di Pour l'autonomie hanno annunciato di non presentare nuove iniziative politiche in attesa della ricomposizione della maggioranza. O potrebbe essere quello decisivo, con le dimissioni dell'attuale giunta e il voto del nuovo esecutivo. La seduta si tiene nelle due giornate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. L'ordine del giorno è formato da 20 oggetti, di cui un'interrogazione e due interpellanze, sette mozioni e quattro risoluzioni.

Le tre iniziative ispettive sono del Progetto civico progressista. Con un'interrogazione chiede conto dello stato di riqualificazione della sede di via Émile Chanoux della biblioteca comprensoriale di Châtillon; le due interpellanze riguardano il progetto della Cva per una derivazione d'acqua a uso idroelettrico tra i comuni di Pré-Saint-Didier e Morgex e la carenza di medici di medicina generale.



Il Consiglio discuterà sette mozioni, di cui quattro della Lega rinviate dalla scorsa adunanza riguardanti l'organizzazione di audizioni in seconda commissione sul rinnovo del contratto del pubblico impiego; la promozione di invasi per lo stoccaggio di acqua da utilizzare nei periodi di siccità; le interlocuzioni tra l'assessore al Turismo e l'ufficio di presidenza del Consiglio per prevedere l'esibizione del logo turistico regionale nel materiale promozionale di eventi patrocinati dal Consiglio Valle; la pubblicazione del bando affitti 2022 e modifica della delibera di giunta sulla morosità incolpevole. Il Pcp ha presentato tre mozioni: la prima è sull'avvio di una riflessione urgente, nella prima commissione Istituzioni e autonomia, sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta Egomnia; la seconda sul Piano energetico ambientale 2021-2030 per inserire la Valle d'Aosta come area fossil fuel free entro il 2040; la terza sulla verifica della possibilità di utilizzare l'area dell'ex tiro a volo di Saint-Vincent per impianti fotovoltaici.

L'assemblea tratterà quattro risoluzioni, tutte rinviate dal Consiglio precedente, di cui due congiunte dei gruppi Lega e Fi per il rispetto degli obiettivi in materia di turismo, commercio e beni culturali previsti nel Defr 2022-2024 e per la soluzione al problema del sovraffollamento e della carenza di posti sui treni della linea Aosta-Torino. Un'altra risoluzione è dei gruppi di maggioranza (Alliance valdôtaine-Vallé d'Aoste unie, Union valdôtaine, Federalisti progressisti-Partito democratico, Stella alpina e gruppo misto) e contiene la presa di distanza dalle affermazioni rese in aula dal consigliere Diego Lucianaz (Lega) sul Covid-19. L'ultima risoluzione è del gruppo Fi per impegnare l'assessore alla Sanità a presentare in quinta commissione le strategie del nuovo programma attuativo delle liste di attesa.