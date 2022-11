Pays d'Aoste Souverain 'né UV, né Lega'

Pays d’Aoste Souverain potrebbe rappresentare quell’anima originale che l’Union Valdôtaine ha perso negli anni. Pays d’Aoste Souverain potrebbe essere quel lato realmente valdostanista che manca alla Lega.

Pays d’Aoste Souverain è un movimento politico con il proprio spirito, composto da liberi professionisti, lavoratori dipendenti, artigiani, agricoltori, amministratori comunali, operatori nel settore turistico etc, tutti accomunati dall’amore e il rispetto per la Vallée d’Aoste.

Soprattutto da persone pragmatiche che hanno saputo conservare l’entusiasmo e la volontà di lavorare affinché tutti i Valdostani possano vivere dignitosamente, con le proprie inclinazioni e caratteristiche uniche come Popolo libero, realizzato e prospero.

Per tutte queste ragioni Pays d’Aoste Souverain non è una costola o la stampella di nessuno, bensì un vero e proprio movimento politico pronto a accogliere chiunque vi si riconosca! Il responsabile politico Christian Sarteur

Pays d'Aoste Souverain pourrait être ce véritable esprit valdôtain qui manque à la Lega. Pays d’Aoste Souverain est un mouvement politique avec sa personnalité, il est composé de travailleurs indépendants, de salariés, d’artisans, d’agriculteurs, d’administrateurs communaux, de professionnels du tourisme. etc., tous unis par l’amour et le respect de la Vallée d’Aoste. Surtout par des gens pragmatiques qui ont su maintenir l'enthousiasme et la volonté de travailler pour que tous les Valdôtains puissent vivre dans la dignité, avec leurs propres inclinations et caractéristiques uniques en tant que Peuple libre, accompli et prospère.