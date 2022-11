Il Natale di Stresa offre in omaggio i biglietti per ritornare gratis sul lago

Un Palazzo con oltre 100 giochi creativi a disposizione, uno show di 40 minuti con Babbo Natale e le Principesse Disney, lo studio di Babbo Natale e in omaggio il giro turistico della città di Stresa con il trenino di Natale: queste le principali novità del Natale di Stresa, nei week end e festivi dal 19 novembre al 26 dicembre.

Una promozione speciale per l'inaugurazione del 19-20 novembre

Se partecipi al Natale di Stresa sabato 19 o domenica 20 novembre, per festeggiare l'inaugurazione del nuovo Palazzo dei giochi sotto l'albero, unico evento natalizio in Italia con a disposizione oltre 100 giochi da 0 a 99 anni, puoi scaricare l'omaggio per tornare a giocare nel Palazzo quando vuoi. Ecco il link per usufruire della promozione: https://www.<wbr></wbr>grottadibabbonatale.it/omaggio

E' possibile prenotare i biglietti direttamente on line alla pagina: https://www.<wbr></wbr>grottadibabbonatale.it/it/<wbr></wbr>prenota oppure acquistare direttamente sul posto il Biglietto ridotto per l'ingresso al Palazzo dei giochi presso il Palazzo dei Congressi in Piazzale Europa 3 a Stresa (Verbania) al costo di euro 8,00 per i bambini e i ragazzi fino a 13 anni ed euro 4,00 per gli adulti. Il Palazzo dei Giochi sotto l'albero è aperto dalle 9:30 alle 17:30

Il ricco programma del Natale a Stresa 2022

Con il biglietto "Natale di Stresa" (on line da euro 15,90 - sul posto euro 20,00) puoi anche assistere allo Show con il Natale del Mondo, l'arrivo di Babbo Natale e delle Principesse Disney in programma alle ore 11:30 e alle 16:00, visitare dalle 10 alle 17 lo Studio di Babbo Natale, con la stampa della foto di famiglia in omaggio e fare il giro turistico di Stresa con il Trenino di Natale. Evento al coperto garantito con qualsiasi meteo. Presso il Palazzo dei Congressi è disponibile anche un ristoro e un punto per il pranzo al sacco, mentre nella città di Stresa potrai trovare ristoranti, esercizi commerciali, mercatini e vie a tema, luna Park di Natale con la Slitta Volante di Babbo Natale e la Ruota Panoramica.

Le idee on line: videochiamata, video personalizzato e letterina originale dalla Lapponia