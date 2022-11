Ogni sera dal 13 novembre al 23 dicembre tre minuti con l'Arcivescovo Delpini. Per la pace

Torna anche per l’Avvento 2022 il "Kaire delle 20.32", un momento quotidiano di preghiera proposto dall’Arcivescovo Mario Delpini per la diocesi di Milano.

Ogni sera dal 13 novembre al 23 dicembre ci sarà l’appuntamento serale di tre minuti con l’Arcivescovo Delpini presso alcune famiglie e in alcuni luoghi significativi (come la cappella di un ospedale e di un istituto penitenziario) in collegamento con Chiesadimilano.it, YouTube, i social diocesani, Radio Marconi e, alle 23.30, Telenova.

Gli interventi, spiegano dal sito Chiesa di Milano, daranno inoltre un’attenzione particolare al tema della pace: ogni sera ci sarà un riferimento specifico a un luogo – in Italia o nel mondo – dove sussistono situazioni di violenza. Ci sarà poi un’Ave Maria con un’intenzione particolare per le vocazioni.

"Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, di insegnare a pregare – scrive l’Arcivescovo di Milano nella Proposta pastorale Kyrie, Alleluia, Amen -, perché la grazia di Dio operi e sia anima della missione, della carità, dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza diventare sale insipido, presenza insignificante. Abbiamo bisogno di pregare per attingere ogni giorno, insieme e personalmente, a un principio di pace e di fortezza".