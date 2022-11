Oggi Giornata del diabete 2022: lo sport al centro delle iniziative in Valle d'Aosta

La Giornata mondiale del diabete è celebrata in Valle d'Aosta oggi, sabato 12 novembre 2022, alle ore 16.30, al Teatro della Cittadella dei Giovani di Aosta, con una conferenza sul tema diabete e sport.

A parlarne sarà Cristina Cucchiarelli, dottoressa in scienze motorie che convive con il diabete di tipo 1 da vent’anni e che ha elaborato un metodo, il "Pronking", per insegnare ai diabetici come scegliere e praticare al meglio l’attività fisica: grazie a questo programma - che si si basa sul principio che l’attività sportiva e fisica è parte fondamentale della terapia del diabete, in particolare nel controllo metabolico e glicemico, insieme con insulina, farmaci e corretta alimentazione - ha ottenuto, nel 2017, lo Europe Prize in Diabetes della Federazione internazionale del diabete.

L'incontro, che sarà introdotto dal Consigliere Segretario Corrado Jordan, sarà anche l'occasione per affrontare la tematica del metabolismo e alimentazione a riposo e durante l'attività fisica, con i medici dell'Azienda USL Valle d'Aosta: Giulio Doveri, Direttore della Struttura complessa di medicina interna; Antonio Ciccarelli, Responsabile della Struttura semplice di dietologia e nutrizione clinica; Emma Lillaz, Referente organizzativa per tutti gli ambulatori.

A seguire sarà possibile farsi misurare gratuitamente la glicemia e la pressione arteriosa.

Inoltre per informare la popolazione su questa patologia, torna la campagna di sensibilizzazione dia[BE]logue<wbr></wbr>, creata dall'Associazione diabetici Valle d'Aosta nel 2019, con il sostegno del Consiglio Valle. Seguendo le tracce del "Sugar Trail", la manifestazione organizzata a Pila il 24 giugno 2022 dal Vicepresidente dell'Associazione diabetici Christian Chuc, dia[BE]logue celebrerà lo sport e l'importanza che ha l'attività fisica per le persone affette da diabete: il claim della campagna sarà "le difficoltà di rimanere in linea glicemica". Infatti, chi è affetto da diabete di tipo 2 riscontra una difficoltà nel vivere la quotidianità cercando un equilibrio tra sana alimentazione, stabilità glicemica e attività fisica, mentre per i diabetici di tipo 1 la difficoltà sta nello stabilizzare la linea glicemica in ogni momento della giornata e anche durante lo sport. Quello che per alcuni può risultare semplice e immediato (come una camminata in montagna), spesso non lo è per chi vive con patologie croniche e invalidanti come il diabete mellito.

La Giornata mondiale del diabete ricorre il 14 novembre ed è stata istituita nel 1991 per celebrare la nascita del fisiologo canadese Frederick Grant Banting, padre, insieme al collega Charles Herbet Best, della scoperta dell’insulina nel 1921.