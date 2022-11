Incidente stradale a Verrayes

Incidente stradale autonomo questa mattina alle 7,40, sulla strada regionale poco distante dall'abitato di verrayes. Un'auto è finita nella scarpata sottostante, ribaltandosi e rimanendo in bilico sulla pendenza.

La conducente, bloccata all'interno dell'abitacolo, ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intrrvenuti 118 sia con ambulanza che con elisoccorso e sav, vvf di aosta con gruppo taglio e volontari di verrayes.

Le operazioni hanno richiesto il taglio degli arbusti, la messa in sicurezza del veicolo in quanto instabile sulla scarpata e l'estrazione della persona. Il ferito è stato poi preso in carico dal 118 e portato ad Aosta con elicottero per accertamenti.