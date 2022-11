Un qr code per diventare donatore di sangue Fidas

Il Coordinamento regionale dei Giovani Donatori di sangue della Fidas della Valle d’Aosta ha portato a termine un importante progetto grafico e interattivo di promozione e diffusione della cultura del dono del sangue. Trattasi di un particolare lavoro diventato un manifesto colorato, accattivante e simpatico, rivolto ad un pubblico giovane, contenente frasi e considerazioni dei Donatori Fidas.

“L’obiettivo principale”, afferma Anna Mele coordinatrice regionale dei Donatori di sangue della FIDAS valdostana, “ è quello di trasmettere esempi positivi, motivare e coinvolgere quanti ancora non siano donatori. Tutto è nato dalla considerazione che in una società sempre più “social” un collegamento diretto, quale il Qr Code, permette di accedere alla piattaforma “Google Moduli” attraverso la quale è possibile iscriversi alla Fidas Valle d’Aosta. L’idea di Aurora Callà e Sara Scandariato, con la collaborazione di Denise Chabod, Eleonora Bisoglio, Federica Palmas e Giorgia Prete, è da considerarsi un messaggio promozionale forte ed incisivo rivolto principalmente ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni affinché diventino periodici e responsabili donatori di sangue. Una proposta nuova e unica nel panorama associativo trasfusionale valdostano che darà la possibilità a tanti con un semplice clic di conoscere il mondo della donazione di sangue e diventare speranza per i numerosi pazienti e trapiantati”.

La presentazione del manifesto dà il via alla campagna di fidelizzazione dei Giovani Fidas della Valle d’Aosta avente il proposito di coinvolgere gruppi giovanili, studenti, sportivi ed appartenenti ad altre associazioni, affinché si crei una rete di solidarietà e impegno civico.

Da lunedì 14 novembre 2022, grazie alla disponibilità del Direttore Dott. Pierluigi Berti, il manifesto sarà esposto all’interno del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale all’Ospedale Regionale Umberto Parini con una piccola cerimonia di posa, alla quale parteciperà una delegazione del Coordinamento Giovani Fidas Vda.

Partecipa anche Tu al Gruppo Fidas Giovani VdA e contattaci al numero 3473945767 oppure scrivici su giovanifidasvda@gmail.com o su IG @giovanifidasvda.