Lisanna Mancuso vice presidente di Confindustria VdA

"In un contesto storico davvero difficile per le aziende spero di apportare un aiuto pratico che vada verso una condivisione di conoscenza e di sostegno reciproco imprenditoriale in piena coerenza con i valori di Confindustria”. Lisanna Mancuso, classe 1976, commenta così la sua nomina a vice presidemnte di Confindutsria VdA.

Il Consiglio Generale di Confindustria Valle d’Aosta ha, infatti, individuato, su indicazione del Presidente Francesco Turcato, il terzo e ultimo Vice Presidente dell’Associazione nella persona di Lisanna Mancuso, Amministratore unico di Sharenergy S.r.l., conosciuta con il brand di Nuova Energia, la società da sempre attiva in tema di efficienza energetica, costruzione e gestione di impianti tecnologici.

Nella stessa riunione il Presidente francesco Turcato ha anche attribuito le deleghe al Consiglio di Presidenza 2022-2025:

Francesco TURCATO, Aosta Servizi Generali S.r.l., Presidente con delega al Credito, Finanza e Fisco, al Lavoro e alle Relazioni Industriali

Edy INCOLETTI, Logic Sistemi S.r.l., Vice Presidente con delega per il Digitale e l'Education

Alessandro FARANO, Novasis Innovazione S.r.l., Vice Presidente con delega per la Ricerca e lo Sviluppo

Lisanna MANCUSO, Sharenergy S.r.l., Vice Presidente con delega all'Ambiente e Sostenibilità

Giancarlo GIACHINO, Viérin Cesarina S.r.l., Ultimo Past President con delega all'Economia della Montagna

Elena VITTAZ, VI.M. S.r.l., Presidente Piccola Industria

Jasmine JOVIAL, Gi Group S.p.A., Presidente Gruppo Giovani Imprenditori.

"Con l’attribuzione delle deleghe - ha commentato il Presidente Francesco Turcato ha dichiarato che si completa la composizione della compagine che guiderà l’Associazione nei prossimi anni; è mia ferma intenzione, infatti, nel rispetto delle peculiarità di tutti i membri del Consiglio di Presidenza, attribuire ad ognuno delle specifiche competenze per meglio presidiare tutti i vari campi in cui l’Associazione è impegnata”.