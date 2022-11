L’OPINIONE DI PAYS D'AOSTE SOUVERAIN: L’IGNAVIA DI TESTOLIN E LAVÉVAZ E L’INUTILITÀ DEI TIRAPIEDI

Evitare di agire con irruenza e meditare sulle scelte da prendere é sinonimo di maturità.

Tergiversare è sintomo di insicurezza. Fare nulla è ignavia. Alla vigilia della nuova stagione turistica con operatori alla disperata ricerca di personale, albergatori ostaggi di mutui e tasse da onorare, artigiani che dopo anni di rispettata professione si trovano inspiegabilmente indebitati con le banche per pagare le bollette, insomma dopo una crisi generalizzata che ha messo il cappio al collo all’economia Valdostana, La Vallée d’Aoste merita qualcosa di più che essere in balìa di biechi personalismi e essere coperta dal ridicolo da misere caricature! Tutto ciò accade perché non vi è un serio progetto politico e l’egoismo impera.

Riprendiamoci la Vallée d’Aoste!

***

L'IGNAVIE DE TESTOLIN ET LAVÉVAZ ET L'INUTILITÉ DES LAQUAIS.

Éviter d'agir avec impétuosité et méditer sur les choix à faire est synonyme de maturité.

Tergiverser est un symptôme d'insécurité. Ne rien faire, c'est de la paresse. À la veille de la nouvelle saison touristique avec des opérateurs en manque de personnel, des hôteliers otages d'hypothèques, des prêts ou des impôts à honorer, des artisans qui après des années de métier respecté se retrouvent inexplicablement redevables aux banques pour payer leurs factures d’électricités, bref, après une crise généralisée qui a lmit là corde au de l'économie valdôtaine, La Vallée d'Aoste mérite mieux que d'être à la merci de personnalismes sinistres et d'être ridiculisée par de misérables caricatures! Tout cela arrive parce qu'il n'y a pas de projet politique sérieux et que l'égoïsme règne.

Reprenons-nous la Vallée d'Aoste !