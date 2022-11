Le iniziative per la Giornata dei poveri. Il Papa benedice una statua in Piazza S.Pietro

di Veronica Giacometti

Domenica 13 novembre ci sarà la sesta edizione della Giornata Mondiale dei Poveri. E sono tante le iniziative che caratterizzeranno questa festa dedicata ai poveri, che nel 2021 sono stati circa 5,6 milioni.

Come ogni anno la Sezione per le questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’Evangelizzazione, incaricata dal Pontefice di promuovere l’evento, ha organizzato diverse attività che verranno realizzate nella settimana che precede la Giornata, tra il 7 e il 13 novembre.

Il 9 novembre, durante la consueta catechesi dell’udienza generale del mercoledì, Papa Francesco benedice una nuova scultura in Piazza San Pietro che mette in evidenza la condizione dei senzatetto. Si intitola “Sheltering” ed è una scultura in bronzo a grandezza naturale che mostra la figura di un senzatetto riparato da una coperta tirata da una colomba in volo. La scultura è opera dell’artista canadese Timothy Schmalz, che ha già una consolidata esperienza nel campo delle statue religiose in tutto il mondo. La sua opera “Angeli senza saperlo” (Angels Unawares), dedicata ai migranti e ai rifugiati, è stata installata in Piazza San Pietro nel 2019, anch’essa benedetta dal Santo Padre.

“Sheltering è stata concepita per accendere i riflettori sul problema dei senzatetto nel mondo e incoraggiare soluzioni pratiche, in linea con la missione della “Campagna 13 Case”, un’iniziativa della Famiglia Vincenziana mondiale", riporta un comunicato stampa della Famiglia Vincenziana.

Domenica 13 novembre, alle ore 10.00, il Papa presiederà la celebrazione della Santa Eucarestia nella Basilica di San Pietro, con la partecipazione privilegiata dei poveri e di tutti i fedeli che intendono prenderne parte. Alla fine della Celebrazione, in Aula Paolo VI, a 1300 poveri verrà servito un pasto festivo. Il pranzo sarà offerto dalla d’Amico Società di Navigazione S.p.A.

Un’altra delle conseguenze della povertà è la difficoltà, o a volte anche l’impossibilità, di accedere alle cure mediche. Torna, dopo lo stop di due anni, per le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, l’iniziativa del Presidio sanitario in Piazza San Pietro, per assicurare la possibilità di visite mediche e farmaci anche alle fasce di popolazione più svantaggiate. Le strutture, vere e proprie cliniche mobili, a partire da lunedì 7 novembre fino a domenica 13, erogheranno gratuitamente visite di medicina generale, elettrocardiogrammi, analisi del sangue, vaccini antinfluenzali e tamponi Covid. Sarà presente anche un camper attrezzato per effettuare test in grado di valutare la presenza di virus come l’HCV (epatite C), l’HIV e la tubercolosi. I servizi del presidio sanitario saranno disponibili ogni giorno dalle ore 8 alle ore 19, e potranno richiedere le visite tutti i poveri che si recheranno presso le unità in Piazza San Pietro. Il progetto viene realizzato grazie all’aiuto dei medici del Cuamm e della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, del Gruppo BIOS, della Misericordia, della SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) e della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie), con l'équipe medica del prof. Loris Pagano e del prof. Giulio Nati. I test clinici, invece, sono forniti dalla società GILEAD.

Verranno consegnati su tutta Roma, ai parroci che ne hanno fatto richiesta, 5000 scatole di alimenti per le famiglie del territorio. L’iniziativa è stata possibile grazie alla generosità della catena dei Supermercati Elite, che ha offerto i prodotti. Tra questi 10 tonnellate di pasta, 5 tonnellate di riso, farina, zucchero, sale e caffè, e 5 mila litri di olio e latte. Ogni pacco prevede una ricca fornitura di tutti gli alimenti base per i nuclei familiari. Lo stoccaggio delle derrate alimentari, il deposito, e tutto il supporto logistico è stato offerto da Fiera di Roma S.p.A.. La società DRIVALIA del Gruppo FCA bank ha messo a disposizione 5 furgoni per la consegna dei 5000 pacchi alimentari.

Oltre al sostegno attraverso la distribuzione di alimenti, la vicinanza a chi vive in difficoltà economiche, e si rivolge spesso ai centri caritativi, si farà concreta attraverso il pagamento delle utenze del gas e della corrente elettrica. Ancora una volta, sarà possibile corrispondere alle bollette dei bisognosi grazie alla generosità e l’impegno di UnipolSai Assicurazioni.