Attenzione ai buoni futtiferi postali attenzione alla scadenza

Buoni Postali Fruttiferi: tra le varie Tipologie di buoni postali fruttiferi che possono essere richiesti in Posta vi sono anche i c.d “buoni postali fruttiferi per minorenni” in cui il beneficiario è minore di 18 anni.

Anche questi buoni, come tutte le altre tipologie di titoli, hanno un termine di scadenza ed un termine di prescrizione entro il quale il consumatore – risparmiatore deve rivolgersi all'ufficio postale per chiederne l'incasso, comprensivo degli interessi maturati.

Codacons: “Attenzione al termine di prescrizione: perché trascorso tale lasso di tempo il consumatore perde in toto il diritto di ottenere non solo gli interessi maturati dai titoli in suo possesso ma anche la restituzione della somma capitale investita.”

Precisa il presidente Codacons Valle d'Aosta Marovino: “Come visto nel recente provvedimento dell'A.G.C.M. La tematica della prescrizione dei buoni postali fruttiferi è di enorme importanza, in quanto migliaia di consumatori hanno perso moltissime somme che sono state investite.”