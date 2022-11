L’avvocato Giovanni Borney confermato alla presidenza della Camera Penale Vittorio Chiusano del Piemonte occidentale e Valle d’Aosta

La Camera penale opera di concerto con L'Unione delle Camere Penali per promuove la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale, elaborando studi ed organizzando iniziative culturali e politiche volte a migliorare il sistema penale e processuale penale.

Opera inoltre al fine di garantire la corretta applicazione delle norme di legge e per sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario coerenti con i valori di indipendenza, autonomia e terzietà del giudice.

Tutela inoltre, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa, il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore, affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura ed il diritto di difesa siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali.

Nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 novembre 2022 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del direttivo 2023/2024 della Camera Penale che risulta così composto:

Roberto Capra, Valeria Casali, Giuseppe Fissore, Elena De Francesco, Maurizio Basile, Maria Turco, Daniele Zaniolo, Deborah Abate Zaro, Federico Schettini.

Per la sezione valdostana è stata confermata la nomina come Presidente dell’Avv. Giovanni Borney. Inoltre per la prima volta è stato eletto come componente del direttivo un avvocato iscritto ad una sezione distaccata, l’Avv. Valeria Casali del foro di Aosta.