Nel "cerchio dell'assurdo" non si parla della presenza di una donna in giunta e di contenuti.

Il Presidente Lavevaz in questi diciotto mesi ha parlato di verifiche, revisioni, tagliandi, individuazione di perimetri, ricomposizione della maggioranza, consolidamenti, nuovi riassetti in giunta, staffetta di Presidenti …, per poi arrivare, nei giorni scorsi, a definire quanto sta avvenendo il cerchio dell'assurdo. La verifica di maggioranza richiesta dall’allora PCP, prima della fuga dei 5 “responsabili” di FP-PD, non si è ancora conclusa e ancora una volta non si parla delle gravi responsabilità dei ritardi nella Sanità, del disorientamento a scuola, dei dati preoccupanti rispetto alla povertà e della mancanza di risposte rispetto al caro-bollette che colpisce tutta la società valdostana (cittadini, imprese, terzo settore…).

Nel balletto di poltrone poi, nessun accenno alla presenza di una donna in giunta nemmeno da parte di quei finti progressisti che nelle loro direzioni oggi parlano di contenuti programmatici che nemmeno sono stati in grado di rispettare rispetto al mandato dato loro dagli elettori. Il cerchio dell'assurdo non è ancora chiuso.