Voti e veti

Il sistema politico valdostano è alla frutta. Questo Chez Nous potrebbe finire qui e i valdostani potrebbero tornare alle urne. Stiamo assistendo ad una vergognosa sceneggiata. Tutti, da sinistra a destra usano in modo spregiudicato il voto che i valdostani hanno dato ai ‘magnifici, ricchi, irresponsabili inquilini di Place Deffeyes.

Ognuno se la canta e se la suona. C’è chi insulta gli elettori che gli hanno dato il voto. C’è chi dice che fa un passo di lato e poi si barrica nel fortino al secondo piano. C’è chi dice che deve pensarci se salire o no al secondo piano di Piazza Deffeyes. Il cammino verso una maggioranza stabile si è improvvisamente interrotto. La causa è l’inerzia, la mancanza di leadership nell’unione, la guerra tra bande unioniste. Il tutto con la compiacenza delle altre forze di maggioranza che contestano ma mantengono le poltrone.

Infatti, FP-PD, Alliance Valdôtaine - VdA Unie, Stella Alpina e Evolvendo, si limitano a dire: “la confusione innescata dalle dichiarazioni degli ultimi giorni all'interno dell'Union Valdôtaine ci impedisce di partecipare a riunioni politiche congiunte. Aspettiamo chiarezza sul percorso politico e amministrativo in tutta la sua completezza, consapevoli che nel frattempo la giunta Lavevaz esiste e ha operato positivamente”. Ma si guardano bene dal presentare una mozione di fiducia a Erik Lavevaz.

Per contro l’Uv tace mentre la destra gongola guardando la Valle precipitare. Stiamo assistendo ad una irresponsabilità politica che rischia di affondare la Valle d’Aosta. L’orizzonte politico si è offuscato. Ogni settimana è peggiore della precedente con la maggioranza che non è più maggioranza.

Con l’Uv che sta dando alla Valle due presidenti. Con i partiti e movimenti in piena sindrome elettorale perché la voglia di far tornare i valdostani alle urne è grande ma tutti i 35 temono per la propria poltrona. Il lato oscuro, ma neanche tanto, della politica valdostana tracima nell’ irresponsabilità.

Purtroppo gli ultimi anni della storia valdostana rigurgita no di esempi di quanti per perseguire le proprie ambizioni non hanno esitato a trascinare nel disastro la Petite Patrie. Se la situazione politica non dovesse rientrare sui binari della corretta e operativa dialettica governo maggioranza le elezioni sono invitabili.

A meno chi l’Uv non decida di fare un bagno di umiltà decidendo di andare all’opposizione; all’opposizione non si sa di chi vista la frammentazione di partiti, movimenti e cespugli che dettano legge.