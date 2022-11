Cantiere Anas per manutenzione Ponte su ruderi romani strada statale 26 a Donnas

Avanzano gli interventi di manutenzione attivati a giugno da Anas sul ‘Ponte su Ruderi Romani’, al km 53 della statale 26 “della Valle d’Aosta” a Donnas.

Concluso il risanamento delle superfici al di sotto dell’impalcato – senza interferenze con la circolazione lungo la statale – a partire da mercoledì 9 novembre è previsto l’avvio di una nuova fase di lavori. Per consentirne l’esecuzione, fino a sabato 19 novembre sarà attivo il senso unico alternato. Le lavorazioni in programma consistono nel rifacimento della pavimentazione e nella sostituzione dei giunti di dilatazione.

Tra le 22:00 di mercoledì 9 e le 6:00 di giovedì 10 novembre è inoltre previsto il sollevamento dell’impalcato di alcuni centimetri per la sostituzione degli appoggi. Per consentire l’esecuzione di questa attività in piena sicurezza, sarà in vigore il divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate e larghezza superiore a 3,50 metri.

Il percorso alternativo è costituito dalla tratta autostradale tra gli svincoli di Pont-Saint-Martin e Verres.

