GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Approvata la graduatoria dei finanziamenti 2022 relativi alle piste da sci di fondo per la realizzazione di interventi effettuati da parte dei gestori. Sono stati prenotati 630 mila euro per il 2022 e 47 mila 639 euro per il 2023.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione idraulica nel torrente Ayasse, in località Outrelève e Capoluogo, in comune di Champorcher.

Approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino delle opere di protezione spondale del torrente Ayasse, in tratti vari nel comune di Pontboset

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Definito l’accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Aosta relativo all’organizzazione della manifestazione “Marché Vert Noël”, in programma ad Aosta dal 19 novembre 2022 all’8 gennaio 2023. La conferenza stampa di presentazione avrà luogo mercoledì 9 novembre alle ore 11 nel salone ducale dell’Hôtel de Ville del Comune di Aosta.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

Approvata l’erogazione del contributo di 500 euro per l’aggiornamento professionale degli insegnanti per l’anno scolastico 2022/2023. Allo scopo sono stati prenotati 885 mila euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Approvati i requisiti minimi strutturali e organizzativi del centro antiviolenza. Allo scopo sono stati approvati i rimborsi spese annuale com­plessivo pari ad un massimo 6 mila euro per il 2022 e di 8 mila euro per gli anni 2023-2024 al fine di supportare il soggetto gestore del Centro antiviolenza nella realizzazione delle attività di: