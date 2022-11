Accordo quadro per stagionali commercio

Avrà decorrenza immediata e sarà valido fino al 31 dicembre 2024 il contratto siglato tra Confcommercio della Valle d'Aosta, i sindacati Fisascat Cisl Vda e Uiltucs Uil Vda, insieme all'Associazione nazionale consulenti del lavoro della Valle d'Aosta, per la stagionalità delle aziende che applicano il Ccnl del terziario Confcommercio.

L'obiettivo dell'accordo è permettere "in questa fase storica particolarmente complessa" ai lavoratori e alle aziende del settore di "poter stipulare contratti stagionali in deroga alle previsioni normative", si legge in una nota. Il documento è stato sottoscritto oggi da Henri Dondeynaz (Fisascat Cisl Vda), Raffaele Statti (Uiltucs Uil Vda), dal direttore generale della Confcommercio della Valle d'Aosta Adriano Valieri e da Matteo Fratini e Luigi Martini, presidente e vicepresidente dell'Associazione nazionale dei consulenti del lavoro della Valle d'Aosta.

Nello specifico, l'accordo riguarda "i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il Ccnl del terziario, distribuzione e servizi" che "pur non esercitando attività di carattere stagionale" necessitano "di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità". A questo proposito il documento riconosce come "località a prevalente vocazione turistica tutti i comuni delle Valle d'Aosta" e "individua quale periodo di effettiva stagionalità turistica l'anno civile inteso dall'1 gennaio al 31 dicembre".