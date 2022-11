Elezioni comunali a Saint-Oyen e Valsavarenche

Domenica 13 novembre 2022, dalle ore 7 alle 23, si svolgeranno le votazioni per l’elezione del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni di Saint-Oyen e Valsavarenche.

Allo scopo di garantire il pieno esercizio del diritto di voto, si comunica che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 dovranno far pervenire al Commissario del Comune, entro domani, martedì 8 novembre 2022, con modalità anche telematiche, allegando copia del documento d’identità, una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il proprio voto presso il domicilio, precisando l’indirizzo completo e un recapito telefonico.

In calce, l’elettore dovrà anche esprimere il consenso al trattamento dei dati per l’esercizio del diritto di voto.

Tale dichiarazione deve essere inoltre supportata da un certificato, rilasciato dalla Direzione della S.C. Igiene e Sanità, non anteriore al 30 ottobre 2022, che attesti l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o isolamento per COVID-19.

Al fine di renderne più celere ed efficace la procedura di rilascio, sarà onere del Comune provvedere a richiedere tali certificati, non appena pervenuta la relativa dichiarazione, direttamente alla Direzione della S.C. Igiene e Sanità, al seguente indirizzo mail (igiene.pubblica@ausl.vda.it) e, conseguentemente, a informare l’elettore dell’esito della pratica.

Alla raccolta del voto provvederà il seggio “volante” costituito nell’unica sezione elettorale e composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore. Il personale, accompagnato dagli operatori della Protezione civile, sarà dotato degli adeguati dispositivi di protezione individuale.

Si precisa inoltre che il voto degli elettori sarà raccolto durante le ore in cui resta aperta la votazione nei seggi ordinari, quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 13 novembre 2022.