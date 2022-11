PUBBLICAZIONE DI UNA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Con la deliberazione n. 145, approvata lo scorso 26 ottobre 2022, il Consiglio comunale ha adottato una variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale Comunale riferita allo stralcio del progetto definitivo dei lavori di costruzione di marciapiedi sulla ex s.s. 27 in reg. Saraillon nel tratto tra viale Gran San Bernardo e l'innesto con la s.r. di Excenex con la realizzazione di una rotonda alla confluenza con via delle Betulle.

Sulla base delle norme vigenti, tale atto, comprensivo di tutti gli elaborati allegati, è a disposizione di chiunque voglia prenderne visione per un periodo di 45 giorni - fino alle ore 12 di giovedì 22 dicembre 2022 - all’Ufficio Urbanistica dell’Area T1 dell’Amministrazione comunale (in piazza Chanoux, 1).

Gli elaborati sono, altresì, visionabili sul sito Internet comunale all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/documenti-e-dati/piano- regolatore/rotonda-via-delle-betulle.

Come prevede l’articolo 16 della legge regionale n. 11 del 6 aprile 1998, chiunque ha la facoltà di presentare, entro il termine previsto e nel pubblico interesse, osservazioni per iscritto, su carta libera, in duplice copia alla Segreteria dell’Ufficio Urbanistica che le acquisirà al protocollo speciale oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it.