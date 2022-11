Un domatore di asini, libri, insegnanti di ballo e tanto altro per la Settimana del Baratto

“Cerco educatore professionista per l'asinello Carletto”; “offro soggiorno in cambio di legna da ardere contro il caro-bollette”; “1 notte e colazione gratis per 5 libri/romanzi, 2 notti per 8 libri”; e poi ancora “decorazioni trompe l'oeil per porte”, “lezioni di balli caraibici”, “panchine giganti, installazioni per bambini”: sono solo alcune delle richieste che i B&B aderenti alla Settimana del Baratto comunicano sul sito ufficiale dell’iniziativa a pochi giorni dall'inizio dell'evento che porterà tantissimi viaggiatori in vacanza senza spendere nemmeno un euro per l'alloggio.

Sono gestori di B&B cittadini o di campagna, agriturismi, dimore storiche, cascine nei boschi, casette sul mare: centinaia di strutture in tutta Italia, affiliate al portale www.bed-and-breakfast.it, che hanno accettato, per una settimana l'anno (ma alcune anche per altri periodi e una quota persino per tutto l'anno) di ricevere i propri ospiti senza richiesta di denaro ma in cambio di beni e servizi.

Quest'anno si parte da lunedì 14 novembre e per tutta la settimana fino al 20.

C'è ancora qualche giorno di tempo, dunque, per avere l'opportunità di scoprire nuove mete o ritrovare quelle più amate, soggiornando in uno o più dei bed and breakfast partecipanti, senza mettere mano al portafoglio, ma cimentandosi in attività manuali, didattiche e creative o portare con sé un qualche oggetto per i proprietari dei B&B.

Come funziona?

Occorre andare sul sito www.settimanadelbaratto.it, cercare per destinazione o regione e scorrere tra i B&B ancora disponibili, controllando le richieste dei gestori.

Oppure scorrere i desideri dei B&B, suddivisi per categorie, direttamente dalla home page.

Molti B&B non hanno desideri specifici, ma sono aperti alle proposte dei viaggiatori, e lo segnalano esplicitamente con la dicitura "Valuta proposte di baratto".

Le possibilità di condivisione possono essere dunque infinite, l’importante è proporre lo scambio con serietà, cortesia, curiosità, empatia, simpatia, originalità.

Cliccando il tasto "Contatta e Baratta" sulla scheda del B&B prescelto, si avvierà una trattativa con il gestore; concluso l’accordo, ci sarà solo da preparare le valigie.

Non è tutto: sulla scia del successo degli ultimi anni, la Settimana del Baratto continua ad allargarsi oltre i confini nazionali con la Barter Week, spin-off internazionale che coinvolge i bed and breakfast di ben 64 paesi del Mondo, dall’Albania all’Uganda.

LINK DI RIFERIMENTO

Settimana del Baratto:

www.settimanadelbaratto.it

www.facebook.com/<wbr></wbr>settimanadelbaratto

Barter Week:

www.barterweek.com

Baratto tutto l’anno:

www.barattobb.it