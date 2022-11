MENTRE IL GOVERNO REGIONALE PENSA ALL’ENNESIMO RIMPASTO, ALLA SALUTE DEI CITTADINI CI PENSERA’ QUALCUN ALTRO

La Sanità valdostana versa in gravi condizioni legate alle note carenze di personale, alle liste d’attesa infinite e all’impossibilità di effettuare una programmazione a medio e lungo termine, quest’ultima causata dall’avvicendamento, negli ultimi 5 anni, di ben 6 assessori alla sanità, con 3 legislature e 7 giunte e, a cascata, molteplici cambi dei vertici dell’azienda USL.

Le criticità del nostro sistema sanitario regionale sono solo in modesta parte il frutto della “congiuntura” nazionale o della recente pandemia Covid, in quanto sono soprattutto il risultato dell’assenza di progettualità e di continuità nell’azione di governo – e, di rimbalzo, a livello aziendale USL – dovuta appunto ai troppi cambi al comando.

Il percorso volto a trovare soluzioni alle gravi criticità che paralizzano la sanità pubblica ospedaliera, iniziato con l’incarico dell’assessore Roberto Barmasse e con l’insediamento del nuovo direttore generale, per quanto difficile e tortuoso, si è tradotto con la promulgazione, per la prima volta nella storia regionale, della legge di attrattività per medici e infermieri (seppure da perfezionare e allargare in futuro a tutte le figure sanitarie non ancora coinvolte) e con la definizione di progetti per l’ammodernamento strutturale di ospedale e territorio.

È inoltre iniziata una trattativa per portare avanti altre fondamentali azioni, quali il rinnovo dell’atto aziendale (scaduto da quasi 2 anni), l’emanazione di leggi finalizzate alla riorganizzazione della sanità pubblica ospedaliera valdostana, la modifica della normativa sulle prestazioni aggiuntive per abbattere efficacemente le liste di attesa e rendere l’operato dei sanitari strutturati competitivo rispetto a quello dei medici/infermieri a gettone e rispetto alle strutture sanitarie della Svizzera e delle regioni limitrofe che, invece, non perdono tempo.

Tutto ciò è ora fermo, in attesa degli ennesimi avvicendamenti politici che, evidentemente, saranno forieri di una frettolosa legge di bilancio e, in ambito di sanità pubblica regionale, di paralisi o revisioni sistematiche di tutta una serie di proposte volte a migliorare il lavoro degli operatori sanitari e, conseguentemente, le cure offerte ai pazienti.

Servono stabilità e progettualità per contrastare il dissanguamento delle casse pubbliche dovuto alla mobilità passiva da parte dei cittadini che vanno a farsi curare altrove quando, grazie a qualità ed abnegazione del personale ospedaliero valdostano, potrebbero ricevere lo stesso - o addirittura migliore - trattamento in Valle. Ma, evidentemente, per la politica della nostra piccola e fragile Regione, le priorità sono altre.

Le Organizzazioni Sindacali ANAAO Assomed, AAROI, CIMO, SNR