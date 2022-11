Sempre più vicino l’avvio del lavori per la costruzione della Scuola di Manuela in Senegal

A fine 2021 è partito il progetto di costruzione di una scuola a ciclo completo e di carattere umanistico a Louly Benteignè, nel comune di Sandiara, all’interno della regione di Thies in Senegal.

La scuola “Manuela”, in progettazione su una superficie di oltre 11.000 m2 di proprietà dei Missionari Oblati, prevede di accogliere circa 1.600 allievi.

"Si tratta di un percorso educativo a ciclo completo che - si legge nel sito web dell'Associazione - si propone di seguire i giovani e le giovani nella loro formazione dall’età di sei anni fino a quella dei diciannove, con due sezioni per ogni ciclo, in un percorso umanistico in cui agli allievi verranno trasmessi i valori sociali, umani e intellettuali necessari all’abbattimento dei muri e delle differenze sistemiche, insieme al superamento delle difficoltà culturali".

Il percorso educativo darà modo a coloro che si trovano in condizioni di svantaggio di ottenere e padroneggiare gli strumenti necessari a partecipare al dibattito e alla vita di una società moderna, pacifica e solidale.

L’istituto si articolerà con la scuola materna su un piano, la scuola primaria su due piani e la scuola secondaria su un piano, dove il secondo sarà devoluto a uso dei docenti. Il progetto prevede anche la costruzione di una refezione, di un’area di culto e una ludica.

La gestione dell’istituto sarà affidata alla delegazione senegalese dei Padri Oblati di Maria Immacolata, che hanno maturato un’importante esperienza nella gestione di realtà similari e stanno condividendo ogni fase del progetto.

Ad Aosta, Senegal e Guinea-Bissau per condividere e partecipare: l’abbattimento dei muri culturali, la promozione di valori sociali, umani e intellettuali attraverso l’istruzione.

Per dare attuazione all’iniziativa, promossa dal Fondo filantropico “Manuela Noelli Ziviani”, con il supporto dell’Associazione “Amici di Manuela e dei Missionari Oblati di Maria Immacolata-ETS”, sono state avviate, attraverso i Missionari Oblati di Maria Immacolata - Delegazione del Senegal, sin dal novembre 2021, le procedure per giungere all'apertura del complesso scolsatico-educativo-

Un percorso burocratico lungo iniziato nel 2021, che conta anche sulla generosità dei valdostni, che si sta così sviluppando:

Acquisizione del terreno su cui realizzare il complesso scolastico, da parte degli Oblati di Maria Immacolata della Delegazione del Senegal;

 Progettazione preliminare e definitiva delle opere a cura dell’Arch. Paolo Motagnino e dall’Arch. Marco Mangano, dello Studio Associato Zimatec, di Torino; 2022

 Individuazione, previa pubblicazione di un avviso pubblico, del professionista operante in Senegal, incaricato del completamento e dell’adeguamento alle disposizioni locali del progetto dell’opera da realizzare (gennaio 2022);

 realizzazione dei sondaggi per verificare la tipologia dei suoli su cui realizzare le opere (gennaio 2022);

 esecuzione di lavori di ripianamento delle aree (gennaio/febbraio 2022);  completamento del progetto del complesso scolastico, con restituzione grafica, in modo da consentire la presentazione dello stesso alle Autorità locali, ai fini dell’acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione delle opere (giugno/settembre 2022);

 rilascio, da parte delle Autorità locali, delle autorizzazioni di costruzione del complesso scolastico (settembre 2022);

 realizzazione da parte degli OMI del pozzo per l’approvvigionamento idrico del complesso scolastico (luglio/novembre 2022);  redazione del progetto esecutivo;

 avvio delle fasi di appalto per l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori (ottobre/novembre 2022). Sono state invitate a presentare le offerte 8 imprese locali;

 presentazione delle offerte (entro il 15 novembre 2022);

 esame delle offerte e selezione dell’impresa esecutrice delle opere (fine novembre);

 sottoscrizione del contratto d’appalto con l’impresa selezionata e avvio dei lavori (fine novembre 2022).

PRE SAPERNE DI PIU'