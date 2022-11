ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'ESPÉRANCE NE DÉÇOIS PAS

Nous nous approchons progressivement vers la fin de l'année liturgique C, et le thème que j'aimerais vous proposer comme méditation de ce dimanche est la force de l'espérance qui ne déçoit pas. Quelle est la particularité de l'espérance chrétienne par rapport à l'optimisme et à l'espoir humain?

1. L'ESPÉRANCE N'EST NI ESPOIR, NI OPTIMISME.

L'espérance pour ceux qui ne croient pas à la résurrection comme le cas des saducéens de l'Évangile de ce dimanche, est un espoir à une puissance aveugle à travers un processus évolutif sans fin. Les saducéens ne sont pas athées, mais posent des limites à l'action providentielle de Dieu. Pour eux, la descendance nombreuse est la réponse à la grande question de la destinée humaine. Ils mettent leur optimisme dans la perpétuité temporelle de leur nom.

L'optimisme qui est lié à l'espoir selon lequel, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, est une autre manière de fuire le poids de la vie dans ses angoisses et tristesses. Ces formes de réponses fallacieuses aux questions profondes de l'existence ne cessent de poluer le coeur, jusqu'à paralyser les énergies spirituelles et créatrices de notre intériorité. Le pessimisme n'est autre chose que l'éternel retour des mêmes choses dans un monde sans sens. Dans un monde sans Dieu où le terme de l'histoire est l'utopie, les couples espoir et désespoir, aspiration et illusion cohabitent. La mort devient une aggression irrémédiable. En conséquence, le suicide devient une manière d'anticiper l'inévitable. De nos jours, des phénomènes pathologiques comme les dépressions, la consommation de drogue, l'érotisme effréiné, sont des des signes de la vie sans espérance. Quelques cas de suicide deviennent des réaction en vue d'anticiper l'inévitable d'un lendemain désanchanté. Le philosophe Kierkegaard, dans son oeuvre "Les étappes de la vie" appelle cette réaction, "le divertissement", incarné par Don Juan. La espérance chrétienne s'oppose selon Kierkegaard au "divertissement" qui est la maladie mortelle de l'âme ou la mort vitale selon saint Augustin, une expression de la mort vitale, à la vie éthique du devoir pour le devoir de Kant. L'espérance fait partie intégrante de la foi paradoxale sans être absurde. L'espérance est principe l'activité, mesure du temps. Sans l'espérance les activités et les relations humaines est paralysées.

La première lecture nous montre la puissance de l'espérance jusqu'à l'extrême sacrifice de la vie pour Dieu. Le comportement de la mère et de ses fils, contraste avec l'attitude des saduccéens, qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection. L'illustration de la femme au sept maris à la recherche en vain de la descendance selon la loi du lévirat, renferme en elle une déception. La femme après s'être chosifiée par ces sept frères qui meurent l'un après l'autre, meurt aussi sans laisser de descendance.

2. L'ILLUSION DES SADUCÉENS.

Le problème des saducéens est le fait qu'ils mettent leur espoir dans leur capacité de procréation en délaissant le Créateur. Dieu pour eux est loin. Or sans l'espérance de la joie et du bonheur que Dieu lui-même nous promet en son Fils Jésus Christ, il n'est pas possible de croire aux grands mystères de la foi. Il n'est pas non plus possible d'affronter courageusement l'existence de tous les jours, sans fuite ni résignation.

Jésus répond à l'intellectualisme erroné des saducéens, en leur faisant comprendre que le Dieu des pères, est le Dieu qui aime la vie. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants.Tous vivent en effet par lui et pour lui. En lui, nous existons, nous nous mouvons et nous sommes.

Chers amis, les enfants ne sont pas dans le domaine de l'acquis, du droit, mais dans l'ordre du don. Kharil Gibran, dans son livre de poésie intitulé le Prophète nous fait cet enseignement, on ne peut plus profond: "vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même, ils viennent à travers vous mais non pas de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas".

3. L'ESPÉRANCE COMME LUMIÈRE DANS LA NUIT.

L'espérance n'est pas dans l'ordre théorique, mais dans l'ordre de l'existence. Elle jaillit comme une lumière au fond de la nuit du coeur. Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas, dit Blaise Pascal.

Devant par exemple le cercueil où est étendu immobile le corps sans vie d'un membre de famille, d'un ami fidèle, rien n'empêche le coeur de s'interroger et de s'inquiéter: Vraiment tout est fini pour lui? Est-ce que nous nous reverrons encore comme avant? Est-ce que notre sort est la putréfaction? Est-ce que notre tâche dans le temps se conclut désespérément dans la tombe? L'homme est-il un être pour la mort ou pour l'éternité?

Ces questions sont implicites et inéliminables dans le coeur même de l'athée ou l'agnostique. Saint Augustin pleure amèrement la mort de son ami et son coeur était déchiré. Sans l'espérance dans la vie bienheureuse réservées aux serviteurs justes, nous devenons comme saint Augustin avant sa conversion "un grand problème". Il écrit:" J'étais devenu pour moi-même une grande interrogation (mihi magna quaestio factus sum), Conf.IV, 4,9. Les sept jeunes offrent courageusement et généreusement leur vie à Dieu qu'ils appellent "Le Roi du monde", sont un modèle exemplaire des saints anonymes dont l'espérance est la lampe de leur pieds. Pour eux, "le Ciel" par qui tout provient, tout trouve sens et consistance est la clef de leur vie présente.

Sans cette espérance qui ne décoit pas, le martyr serait un suicide, donc sans raison d'être.

Ces jeunes par leur espérance en Dieu source de la vie, ridiculisent le roi sanguinaire qui les contraint à violer la loi de leur père. Si nous considérons superficiellement l'objet de leur martyr on dirait qu'ils pouvaient accepter de manger la viande du porc au lieu de perdre leur vie. Mais si nous analysons en profondeur pourquoi ils ont défié le roi scélérat, la raison est encore plus profonde. Ils ont voulu d'une part rester fidèles au Dieu de l'alliance. D'autre part, ils ont voulu défendre leur dignité qui n'a rien de comparable avec la vie corporelle vouée à l'extinction.

Aujourd'hui s'observent des rois sanguinaires qui se comportent comme Antiochus, qui ne rêvent qu'à faire du tort au peuple, qu'à soumettre aux tortures ceux qui ne pensent pas comme eux. Ces rois oublient qu'ils n'échapperont pas à la juridiction du Juge Suprême qui juge avec justice les méchants, et avec miséricorde les doux et les humbles.

4. PRIÈRE D'ESPÉRANCE.

Garde-nous Seigneur dans ta miséricorde, comme la prunelle de l'oeil; à l'ombre de tes ailes cache-nous. Par ta justice, nous verrons ta face.

Que Dieu de consolation qui aime la vie, affermisse nos coeurs dans tout ce que nous pouvons faire et dire de bien.

Mettons frères et soeur notre espérance dans le Seigneur Dieu qui ne déçoit pas. Joyeuse espérance!

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.