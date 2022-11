ÉVANGILE DE DIMANCHE: ATTENTE DU SEIGNEUR DANS LA PRIÈRE ET L'ACTION

"Ce que vous contemplez, des jours viendont où il n'en restera pas pierre sur pierre: tout sera détruit", dit le Seigneur. Jésus annonce la destruction de Jérusalem, quarante ans après sa vie sur terre. Cette dévastation de la citée sainte, qui était la fierté du peuple juif, a un caractère universel. Tout passe, sa parole ne passe pas.

La grande question qui préoccupe le chrétien de tout temps, n'est pas le jour, la date de la venue du Seigneur, mais la manière de l'accueillir.

La première lecture et l'Évangile nous donnent des indications sur les signes qui précéderont sa venue tandis que saint Paul nous indique la façon de nous préparer à l'accueil du Seigneur.

1. ATTENTION AUX SIGNES DES TEMPS.

Selon la prophétie de Malachie, ce jour du Seigneur sera brûlant comme une fournaise. Cette image d'un feu dévorant exprime la rigueur du jugement dernier. Certes, Dieu nous juge avec amour, mais la miséricorde de Dieu n'est pas le miséricordisme encore moins l'arbitraire. Ce feu de l'amour de Dieu réchauffe les coeurs gêlés et annéantit comme de la paille, les coeurs souillés, les arrogants. Selon saint Augustin, "Dieu détruit ce qui ne lui appartient pas, et sauvegarde son don en nous"(cfr Lettre 130 à Anicia Proba). Mais qu'est-ce qui ne lui appartient pas en nous? C'est le péché, l'égarement loin de sa face. Ce feu dont parle le prophète Malachie, est un feu de purification qui brûle la paille de vices pour conserver les vertus de foi, d'espérance et de charité.

Dans cette purification, la souffrance des méchants sera grande et les justes seront dans la joie parfaite. Le message de Malachie est riche d'espérance et encourage ceux qui ont conservé la foi. En effet, l'histoire est enchevetré des moments de gloire, de chute, de misère, de prospérité, de guerre, de pandémies. À tout moment, nous sommes interpelés à veiller, à persévérer dans la prière et dans la charité.

2.APPEL À LA CONVERSION.

L'Évangile de Luc insiste sur deux aspects dans l'attente du Seigneur. L'un est extérieur, la ruine du temple de Jérusalem, l'autre est intérieur, la conversion du disciple.

Parlant de la destruction du temple, on dirait que Jésus n'était pas tendre envers sa beauté. Quand il chasse les vendeurs dans le temple, il dit:"détruisez ce temple, moi je vais le bâtir en trois jour". L'évangéliste saint Jean précise le sens des trois jours. Il s'agit de son corps.

Aujourd'hui il annonce à ceux qui parlent du temple orné de belles pierres: "Il viendra des jours où il ne restera plus rien".

Le message de Jésus est toujours d'actualité. Il dit à ceux qui restent sur l'aspect matériel des grandes basiliques et cathédrales dans leur splendeur artistique, qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Dans ce message qui déçoit les enthousiastes, les idolâtres, Jésus nous fait un clin d'oeil. Le vrai disciples du Christ n'est pas celui qui adore les pierres précieuses des temples, mais doit être lui-même une pierre vivante qui participe à la construction du temple spirituel. La vie du disciple n'est pas donc la tranquillité, l'installation dans ce qui peut être ou ne pas être dans un monde du "panta rei" du tout passe selon Héraclite d'Ephèse.

Aujourd'hui, le monde est en ébullition. La guerre destructrice entre la Russie et l'Ucraine, les tensions politiques entre la Chine et le Taiwan, Le RDC et le Rwanda, ne font que confirmer la parole de Jésus proncée il y a plus de 2000ans. Sa Parole est éternelle et démasque l'hypocrisie des hommes qui veulent inscrire leur nom sur la terre. Dans le monde, il ne manquera pas de guerre, de persécution, de trahison, de tentations, malgré la paix apparente.



Le philosophe allemand, le Père de l'athéisme matérialiste, Ludwig Feuerbach, disait que pour détruire l'Église, il ne faut pas la persécuter. Il faut plutôt lui donner la paix"( Essence du christianisme).

Jésus nous encourage à la persévérance, à la vigilance et à la fidélité, pour garder nos lampes allumées dans l'obscurité de l'histoire..



3. VIGILANCE DANS L'ACTION.

Le clin d'oeil de Feuerbach à l'Église doit nous inviter à rester vigilants, à nous attacher au "cas sérieux" qu'est la foi au Christ et non les sécurités et les garanties du monde qui passe. L'attente du Seigneur ne se vit pas dans la peur, mais dans la sainte inquiétude. Le chrétien doit seulement avoir peur de ce qui corrompt son coeur.

Que devons-nous faire alors? Faut-il se comporter comme la cigale qui passe son temps à chanter ou comme la fourmi qui travaille sans repos? Saint Paul répond: "Qui ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus". Avec l'excuse que le jour du Seigneur était proche, beaucoup de thessaloniciens avaient abandonné le travail. Certains menaient une vie d'oisiveté, affairés sans rien faire.

Cette parole de saint Paul nous recommande de rester vigilant en harmonisant la prière, le travail, la vie de relation, car la paresse est la mère de tous les vices. Sénèque dans sa lettre à Lucilio disait: "La paresse sans la culture est la mort et la tombe de l'homme vivant (otium sine litteris). Blondel quant à lui, ironisait les paresseux en disant: "Il y a un métier difficile dans la vie. C'est celui de ne rien faire". A ces gens-là qui sont premiers à tables et derniers au travail, l'appel de saint Paul les concerne:"Qui ne veulent pas travailler, qu'ils ne mangent pas non plus". L'attente du Seigneur se fait dans la prière et dans l'action. "Ora et labora".



4. PRIÈRE POUR UNE SAINE VIGILANCE.

Accorde-nous Seigneur d'attendre ta venue dans la prière, accompagnée par les oeuvres de charité.

Nous sommes dans le monde sans être du monde. Mais sans ha grâce, l'amour de la citté terrestre nous accapare dans ses séductions, jusqu'à l'oubli de Toi Seigneur source de tout bien. Sauve-nous de la paresse et de la corruption. Ouvre nos yeux pour cerner les signes de ta présence. Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera