A Perloz la Caccia al tesoro l’Atlas des trésors

I partecipanti, suddivisi in squadre, scopriranno i luoghi storici e culturali di Perloz cimentandosi in varie sfide che potranno superare avvalendosi dell’Atlas, la mappa digitale interattiva creata per valorizzare il patrimonio culturale dell’area ALCOTRA, il territorio transfrontaliero tra Francia e Italia. La caccia al tesoro è rivolta ad adulti e bambini e comincerà alle ore 14 davanti alla Chiesa parrocchiale di Saint Sauveur, in loc. Capoluogo di Perloz. Per raggiungere la località è disponibile dalle ore 13 un servizio navetta da piazza I Maggio a Pont-Saint-Martin. Al termine della caccia al tesoro, previsto intorno alle ore 16, sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti.

L’Assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio Jean-Pierre Guichardaz dice: “Questa iniziativa si pone nel quadro della riscoperta del patrimonio meno noto del nostro territorio e della sua valorizzazione. Lo strumento del gioco è un importante veicolo per avvicinare in maniera divertente, ma mai banale, un pubblico solitamente meno avvezzo a frequentare i luoghi di cultura, consentendo di scoprirli in maniera dinamica.”

La Soprintendente ai Beni e alle Attività culturali Cristina De La Pierre commenta: “Sono felice che attraverso un momento di svago e condivisione si possa presentare in maniera inusuale uno strumento digitale frutto di una grande sforzo da parte del partenariato del Piano Integrato Tematico Patrimonio, Cultura, Economia (PITEM Pa.C.E.): l’Atlas. Questa mappa è stata infatti pensata per gli operatori turistici, ma è un utile strumento di scoperta del territorio per tutti.”

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del PITEM Pa.C.E. – Programma Interreg Alcotra ITA-FRA 2014/2020.

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 13 novembre.

Prenotazione obbligatoria allo 0165 45858

Info: info@enjoyevents.it