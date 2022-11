Cisl-Scuola, Flc-Cgil, Savt-École, Snals-Confsal in rotta con l'assessore alla Pubblica istruzione

Onorevole Caveri, le sottoscritte Organizzazioni Sindacali, a nome dei docenti delle Scuole di ogni ordine e grado e degli educatori del Convitto Chabod, recentemente incontrati nelle assemblee sindacali, desiderano sottoporre alla Sua attenzione alcune considerazioni in merito alle affermazioni da Lei espresse durante la seduta del Consiglio regionale del 2 novembre scorso.

In tale occasione, Lei ha definito «a prova di imbecille» l’applicativo per la giustificazione delle spese di aggiornamento dei docenti a tempo indeterminato, il cosiddetto «bonus 500 €», predisposto dalla società partecipata Inva, su incarico dell'Assessorato di cui Lei è responsabile. Sempre in tale occasione, Lei ha giudicato privo di «una cultura digitale minima» e «troppo affezionato alla carta» il personale docente, descrivendo come «casi umani» alcuni insegnanti che si erano rivolti direttamente a Lei per risolvere i problemi relativi all'utilizzo della procedura in questione.

Le scriventi Organizzazioni non possono che esprimere uno sdegnato stupore a fronte delle Sue parole, che paiono avvalorare l’impressione della poca o nulla conoscenza dei meccanismi di funzionamento della Scuola da parte Sua, come già avvenuto in occasione della spiacevole vicenda dell’Istituzione Scolastica San Francesco, due anni or sono.

Infatti, come Lei dovrebbe ben sapere: 1) Nelle scuole di ogni ordine e grado è stato soppressa l'uso del registro cartaceo da ormai una decina d'anni e tutti gli insegnanti sono in grado di utilizzare il registro elettronico in tutta la sua complessità, accresciuta col passare degli anni scolastici a causa dell’introduzione di nuovi obblighi e adempimenti per studenti e docenti.

2) A seguito del confinamento per la pandemia di COVID e al conseguente obbligo di effettuare la didattica a distanza, la Sovrintendenza agli studi ha fornito alle scuole programmi informatici della piattaforma Google, tramite i quali i docenti di ogni ordine e grado dell'istruzione hanno organizzato la didattica per circa due anni scolastici, senza che fossero segnalati problemi rilevanti.

3) In Italia il bonus dei 500 € è erogato ai docenti a tempo indeterminato (e, più recentemente, a quelli a tempo determinato che hanno fatto ricorso per ottenerlo), tramite una carta prepagata, accettata da tutti i venditori di beni che possono essere acquistati tramite detta carta (computer e componenti informatiche, libri e riviste, biglietti per cinema, teatro e musei, corsi di aggiornamento), senza alcuna richiesta di ulteriori giustificativi da parte dell'ente finanziatore.

4) In Valle d'Aosta, invece, i 500 € vengono erogati soltanto ai docenti a tempo indeterminato, i quali devono dimostrare la corrispondenza tra la cifra erogata e le spese effettuate attraverso il caricamento delle pezze giustificative degli acquisti su una piattaforma digitale. Le dichiarazioni così rese sono sottoposte al triplice controllo delle segreterie delle istituzioni scolastiche di servizio, del revisore dei conti delle medesime istituzioni e, infine, del personale della Sovrintendenza agli studi.

5) Questa piattaforma è strutturata in modo tale che non è possibile annullare un invio per riformularlo, come avviene per altri applicativi predisposti da Inva per la Sovrintendenza, ad esempio quelle per le iscrizioni nelle Graduatorie Regionali di Supplenza.

6) Similmente, non è possibile rifiutare l'esito della procedura e proporne una nuova, correggendo eventuali errori, come avviene, invece, per gli acquisti su Amazon da Lei stesso evocati, che possono essere restituiti con rimborso del pagamento già effettuato. Alla luce di questi fatti, nel ricordare che il bonus costituisce un diritto del lavoratore, stabilito da una legge dello Stato poi adattata alla situazione valdostana con l’art. 16 della legge regionale 18/2016, che la ragione d'essere di una Pubblica Amministrazione e dei suoi responsabili è quella di aiutare il cittadino ad esercitare i propri diritti e che a nessun datore di lavoro o superiore gerarchico è consentito riferirsi ai propri dipendenti – quali sono gli insegnanti nei Suoi confronti – con termini ingiuriosi e lesivi della dignità personale, riteniamo doveroso esigere che, dopo quello così offensivo verso i docenti, Lei esprima un parere anche in merito all’operato dell’Assessorato da Lei diretto, sia per quanto riguarda l’Istruzione sia per quanto riguarda la partecipata Inva.

Infatti, a fronte di una pratica soluzione già in essere per i docenti dipendenti dal Ministero dell'istruzione – l'assegnazione di una carta prepagata – l’Assessorato ha preferito finanziare la predisposizione di una procedura informatica che:

1) Si presenta rigida nei suoi passaggi e, pertanto, fonte di errori per un lavoratore che, come Lei dovrebbe ben sapere, si dimostra in grado di usare quotidianamente le piattaforme didattiche digitali senza che vengano registrati disguidi o problemi insanabili.

2) Richiede tre fasi di controllo, due delle quali vanno a gravare sul personale amministrativo, tanto delle Istituzioni scolastiche quanto della Sovrintendenza, il cui carico di lavoro, a causa delle carenze di personale, è già così eccessivo da aver contribuito ai noti disservizi che hanno pregiudicato il regolare avvio dell'anno scolastico.

3) Non evita il realizzarsi di errori da parte del personale amministrativo deputato al controllo oppure di casi di discrezionalità da parte delle diverse Istituzioni, con acquisti ammessi da una segreteria e negati in un’altra, a distanza di un anno, oppure di sanatorie concesse a un docente e negate a un altro.

Nella certezza che non vorrà esimersi da una sollecita ed esaustiva risposta, le scriventi Organizzazioni La invitano a scusarsi per le sue affermazioni lesive della dignità dei lavoratori, in base alle quali, oltretutto, si è di fatto autodefinito «Assessore degli imbecilli e dei casi umani».

Aosta, 5 novembre 2022 Le Segreterie regionali di Cisl-Scuola, Flc-Cgil, Savt-École, Snals-Confsal