Il Rotary Club Aosta ospite della Scuola Militare Alpina al Castello Cantore

Una folta rappresentanza del Rotary Club Aosta e di quello Valdigne-Courmayeur, è stata ospite del Gen. Alessio Cavicchioli, comandante del Centro Addestramento Alpini, per una conviviale che si è svolta all’interno del Castello “Generale Cantore”. La serata ha voluto rimarcare la tradizionale vicinanza dei rotariani alle Forze Armate, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale.



“Noi siamo grati alle Forze Armate e alle altre forze del comparto sicurezza – ha affermato Gian Piero Badino, Presidente del Rotary Aosta, nel suo discorso introduttivo – perché vediamo in loro una risorsa e un importante punto di riferimento per contribuire a rendere più serena la nostra vita”.



Il Gen. Cavicchioli, accompagnato per l’occasione dai suoi stretti collaboratori, ha ricordato l’impegno e il ruolo strategico che svolge da anni la Scuola Militare Alpina all’interno della comunità valdostana.



“Siamo particolarmente grati al Gen. Cavicchioli – ha proseguito Gian Piero Badino –perché ci ha concesso la gioia e il privilegio di incontrarci in questo ambiente, così significativo per la nostra comunità. La Scuola è nel cuore di tutti i valdostani come parte integrante del tessuto sociale e indicazione della natura alpina della Valle d’Aosta. Questa struttura posta tra le montagne più alte e più belle d’Europa è il luogo perfetto per la formazione militare alla montagna, non solo in campo tecnico ma anche in quello morale. Grazie generale per averci aperto le porte”.