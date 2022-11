Aosta: Parte l'operazione muri puliti

Scade il 30 novembre il termine per aderire al progetto “Ripuliamo i muridella città”, promosso dall’Amministrazione comunale per rimuovere i graffiti posti sulfronte-strada degli immobili di proprietà privata siti sul territorio comunale, con particolareriferimento al centro storico dove è presente la maggior parte dei graffiti.

L’adesione e il successivo intervento condotto dai tecnici comunali sonocompletamente gratuiti per i cittadini.La domanda di iscrizione - da presentare secondo le modalità descritte dall’avvisopubblicato nella sezione “Documenti e dati”/“Albo pretorio”/”Pubblicazioni - Sezionegenerale” del sito Internet comunale www.comune.aosta.it, dovrà essere presentata dall’amministratore del condominio o da un proprietario con delega degli altri comproprietariovvero dal proprietario dell’intero edificio - tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it utilizzando la PEC oppure all’indirizzo protocollo@comune.aosta.it per coloro che sono sprovvisti di Posta elettronica certificata.

Ricevuta la domanda di partecipazione, l’ufficio attesterà l’avvenuta iscrizione, e svolgeràun primo sopralluogo per la verifica della tipologia di intervento. In caso di esito positivo sidarà corso alla rimozione tramite le seguenti fasi:

 spolveratura delle superfici con l’ausilio di pennelli a setole morbide o rigide, spugneo piccoli aspiratori, come per l’asportazione di accumuli di polvere decoesi;

 rimozione delle tags tramite sistema chimico con prodotti idonei, tutti biodegradabilifino al 90%;

 lavaggio delle superfici, al fine di asportare residui tramite risciacqui con acqua;

 tinteggiatura della parete nella sola parte di superficie interessata dal graffito;

 stesura del trattamento finale delle superfici mediante applicazione di protettivoantigraffiti tale da garantire la massima traspirazione della parete biodegradabile al 95%.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’avviso. Per informazioni in merito allaprocedura di iscrizione si può contattare l’ufficio Segreteria del Sindaco tel.: 0165-300.474/413; email: gabinetto@comune.aosta.it.

