Papa Francesco il 13 novembre presiede la Messa per la Giornata di Poveri

Appuntamento il 13 novembre 2022, alle 10.00 per la Messa del Papa in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri. Francesco presiederà la Celebrazione Eucaristica nella Basilica di San Pietro.

Pubblicata oggi anche la nomina come Membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali di Sabina Alkire, Direttore della Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), del Department of International Development, dell’Università di Oxford. Classe 1969, nata a a Göttingenin Germania ha ricevuto diversi riconoscimenti e premi, tra cui il Royal Government of Bhutan Award.

Il Papa ha anche concesso il Suo Assenso per la elezione da parte del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina del Vescovo Ausiliare dell’Arcieparchia di Kyiv di Andriy Khimyak, che avrà la Sede titolare di Cuicul. Una nomina molto significativa in questo tempo di guerra per l' Ucraina. Khimyak è nato il 13 aprile 1981 a Leopoli, si è formato presso il Pontificio Istituto Orientale, il 9 maggio 2012 è stato ordinato Diacono per l’Arcieparchia di Kyiv e, il 4 novembre successivo, sacerdote. Assistente del Segretario del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, dal 2021 è Segretario del medesimo Sinodo. Oltre all’ucraino, parla italiano, russo e inglese.