Nell’ambito del Percorso sinodale italiano la Diocesi di Aosta promuove questa sera

un incontro di approfondimento sul documento che accompagna il secondo anno di

ascolto:



«I cantieri di Betania»

Mons. Erio Castellucci



Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola e Vescovo di Carpi

Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Responsabile del Gruppo di lavoro nazionale per il Percorso sinodale



Cinéma Théâtre de la ville - ore 20.45

(Aosta, Via Xavier de Maistre 21)



L’incontro sarà trasmesso in diretta su Radio Proposta …in Blu



(www.radiopropostainblu.it)