Almanach de samedi 5 novembre ss de la Région Piémontaise sainte Sylvie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 5 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario - ore 17.00

Presentazione dei lavori di restauro della facciata

Domenica 6 novembre

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per il conferimento del ministero del Lettorato

ai candidati al Diaconato permanente

Martedì 8 novembre

Roma - 9.00-17.00

Riunione del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 9 novembre

Torino - mattino

Riunione della Presidenza CEP

Giovedì 10 novembre

Seminario - mattino

Partecipazione all'incontro degli Economi diocesani

della Regione ecclesiastica

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 11 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario - ore 17.00

Riunione della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali

Sabato 12 novembre

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Refuge Père Laurent - ore 10.30

S. Messa

Chiesa parrocchiale di Gressan - ore 18.00

S. Cresime

Domenica 13 novembre

Chiesa parrocchiale di Jovençan - ore 9.30

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Gressan - ore 11.00

S. Cresime

LE MESSAGER RICORDA novembre ss de la Région Piémontaise sainte Sylvie

La Chiesa celebra Tutti i Santi delle regioni Conciliari

Fin dai primi secoli è in uso nella Chiesa la celebrazione dei santi locali. L'Eucaristia veniva offert asulle tombe dei martiri, poi le loro reliquie vennero poste in ogni altare in una piccola cavità chiamata "sepolcro".

In seguito furono venerati anche santi non martiri, ma sempre nella chiesa locale dove erano vissuti, dove erano sepolti.

A poco a poco il culto dei santi si diffuse anche in altre chiese ed è ora invalso l'uso di celebrare insieme tutti i santi della chiesa regionale, cioè di tutte le diocesi di una data regione conciliare.

Il sole sorge alle ore 7,04 e tramonta alle ore 17,12.

“La guerra non devasta solo il presente, ma anche l’avvenire di una società. Ho letto che dall’inizio dell’aggressione all’Ucraina un bambino su due è stato sfollato dal Paese. Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei più piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e sacrilego! La guerra non può essere qualcosa di inevitabile: non dobbiamo abituarci alla guerra! Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell’impegno di domani. Perché, se da questa vicenda usciremo come prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l’umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell’uomo prima che sia lei a cancellare l’uomo dalla storia”. (Papa Francesco)