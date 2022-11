In Valle è allarme sovraindebitamento. La segnalazione di Codacons VdA

Il problema del sovraindebitamento delle imprese e dei cittadini sta assumendo dimensioni preoccupantitanto più per il fatto che i casi di cui si viene a conoscenza è “la punta di un iceberg dalle dimensioni chetanti, troppi, fingono di non vedere o sapere” spiega Giampiero Marovino, presidente della Codacons VdA.

La denuncia di Codacons è testimoniata dalle persone che si rivolgono allo Sportello, recentemente riattivatoin collaborazione con l’organismo di Composizione della crisi (OCC), costituito e riconosciuto in Valled’Aosta nel 2020.

Lo Sportello è stato riattivato recentemente presso l’associazione in Via Abbe Gorret 29,Aosta al quale si può accedere previo appuntamento ai numeri di telefono: 3290656025 – 3332388493.

“Le nuove norme sul sovraindebitamento – precisa Marovino – si rivolgono al consumatore in crisifinanziaria, al piccolo imprenditore o professionista che non può accedere alle procedure concorsuali”.

Ma cosa si intende per Sovraindebitamento?

“La legge – precisa Marovino – definisce sovraindebitamento una situazione di perdurare squilibrio tra leobbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevantedifficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”.

Lo stato di sovraindebitamento consente al debitore, a certe condizioni, di accedere a una delle tre differentiprocedure di “composizione delle crisi da sovraindebitamento”, disciplinate dalla L. 3/2012, al fine di ottenere la ristrutturazione dei propri debiti ossia liberarsi degli stessi potendo così ripartire da zero.

Presidente Marovino (nella foto), come può una persone ridurre i propri debiti?

“Con franchezza dico che chi è strozzato dai debiti e non riesci a far fronte al difficile stato di crisi in cui sitrova, se un imprenditore è schiacciato dai debiti deve avere fiducia della Legge 3/2012 aderendo all’azionedell’Organismo (OCC) che analizzate le posizioni da uno staff di esperti per sapere se ci sono i presuppostiper attivare una delle procedure previste dalla legge”.