Lo sfogo dei volontari dell'Anpas per gli attacchi del consigliere regionale Andrea Manfrin

E' duro lo sfogo dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze VdA (Anpas ), una fra le più grandi associazioni laiche di volontariato in Italia, nei confronti del consigliere regionale della Lega, Andrea Manfrin, perché "Si protrae da tempo il giochetto compulsivo e immotivato. Anpas Valle d’Aosta, l’associazione delle Pubbliche Assistenze che conta nella nostra regione 600 volontari e 13 dipendenti, di cui 8 autisti soccorritori con contratto ANPAS a tempo indeterminato (non in somministrazione come in altre realtà).

"I nostri volontari - si legge in una nota - non percepiscono stipendio (o altri emolumenti) per le ore che tolgono ai loro affetti, alle loro famiglie e anche in molti casi alle loro professioni. Siamo stufi, stanchi, amareggiati e arrabbiati per l’atteggiamento fazioso del consigliere regionale in questione, che non perde occasione per mettere ombre oscure sul nostro operato".

Nella nota si legge ancora: "I nostri bilanci sono trasparenti ed è per questo motivo che più volte, e da tempo, il consigliere regionale Manfrin è stato invitato a venire nella nostra sede per visionare tutta la nostra documentazione. Ma arrivare al punto di accostarci al “re delle ambulanze”, prendendo una puntata di Report e diffondendola sul suo account social, questo è troppo".

I volontari si dicono orgogliosi di appartente "a un’associazione caratterizzata da una storia che risale al 1860, i nostri volontari sono donne, uomini e giovani che ogni giorno mettono da parte un pezzo della loro quotidianità per la comunità , per fare del bene, per aiutare. Vorremmo tanto sapere se nella spocchia del suo sentenziare ogni attività svolta da Anpas esiste nel vocabolario del consigliere Manfrin la parola solidarietà".

Rimarca la nota: "Quell’accostamento via social fatto dal consigliere regionale Manfrin è uno schiaffo dato a tutti noi che contribuiamo a supportare il sistema sanitario".

Massimo Pesente con i sindacalisti dei mettalmeccanici in occasione di una donazione

Da parte sua il presidente di Anpas VdA, Massimo Pesenti, sottolinea: "Non sono solito rispondere agli attacchi qualunquisti, ma dopo quel video diffuso via social è mio dovere farlo a tutela di tutti i volontari e dipendenti di Anpas Valle d’Aosta. Io per primo come i volontari non percepisco soldi. E associare Anpas VdA a un’associazione a delinquere è un gesto grave, ancora di più fatto da un consigliere regionale, che rappresenta i cittadini e che per essere seduto dov’è, percepisce uno stipendio (soldi pubblici)”.

I volontari dell'Anpas percorrono oltre 600 mila km, effettuano oltre 13 mila servizi tra soccorso, trasporto dializzati, servizi e trasporti sanitari e di emergenza. Oltre 172 mila le ore di turno che i volontari fanno in un anno.

"Inoltre vorremmo rassicurare il consigliere Manfrin - conclude la nora - che sulle attività non svolte , la nostra associazione non percepisce alcun pagamento e che i nostri volontari svolgono tutte le attività: dal soccorso alla protezione civile, ai trasporti dei servizi secondari fino all’assistenza alle manifestazioni) senza ALCUN PAGAMENTO.

I NOSTRI VOLONTARI - spiega la nota - non percepiscono stipendio. "I NOSTRI DIPENDENTI, 8 dei quali assunti da ANPAS come autisti soccorritori con contratto a tempo indeterminato e dopo aver effettuato una selezione, danno un supporto importante al servizio sanitario pubblico. Speriamo che almeno questo sia chiaro al consigliere regionale della Lega Valle d’Aosta. In tutto il periodo dell’emergenza sanitaria COVID, Anpas Valle d’Aosta con i suoi dipendenti e i suoi volontari era in prima linea per cercare di dare assistenza, aiuto e supporto. Sono i numeri che parlano. Senza contare tutte le “donazioni” fatte dalla e tramite la nostra associazione in supporto al sistema sanitario valdostano2.

Ribadiscono i volontari Anpas VdA: "Essere accostati a un video di Report sul “re delle ambulanze”, in cui si parla di frodi e attività illegali, ci offende e ci disgusta profondamente. Anpas Valle d’Aosta ha già preso contatti con il suo nazionale e con i legali per tutelare l’integrità morale ed etica dei suoi volontari, dei dipendenti e l’immagine di Anpas".