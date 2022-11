Elezioni comunali a Saint-Oyen e Valsavarenche. Modalità di voto

La Presidenza della Regione ricorda che, domenica 13 novembre 2022, dalle ore 7 alle 23, si svolgeranno le votazioni per l’elezione del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni di Saint-Oyen e Valsavarenche. Le operazioni di scrutinio inizieranno alle ore 8 di lunedì 14 novembre 2022. In caso di parità di voti, l’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 27 novembre 2022.

Il voto può essere espresso con le seguenti modalità:

- tracciando, con la matita copiativa, un solo segno sul contrassegno prescelto. In tal modo, l’elettore esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ed il candidato alla carica di vice sindaco ad essa collegati;

- tracciando, con la matita copiativa, un segno sia sul contrassegno, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, sia sul nominativo del candidato alla carica di vice sindaco collegati alla lista votata. Anche in questo caso il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di sindaco, sia del candidato alla carica di vice sindaco, sia in favore della lista ad essi collegata;

- tracciando, con la matita copiativa, un segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul nominativo del candidato alla carica di vice sindaco o su entrambi. In tal caso si intende votata anche la lista collegata al candidato alla carica di sindaco e al candidato alla carica di vice sindaco;

- esprimendo non più di tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale, nel rispetto delle quote di genere, appartenenti alla lista compresa nel medesimo riquadro di espressione delle preferenze, senza segnare il relativo contrassegno. In tal caso si intendono validamente votati anche il candidato alla carica di sindaco, il candidato alla carica di vice sindaco, nonché la lista cui appartengono i candidati.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il cognome e il nome o solo il cognome dei candidati alla carica di consiglieri comunali preferiti, o solo il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare.

In caso di identità di cognome fra candidati, si deve scrivere sempre il cognome e il nome e, se occorre, la data di nascita del candidato prescelto. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare.

Si ricorda inoltre che, nel caso in cui l’elettore scelga di esprimere 3 preferenze, una di queste deve essere di genere diverso rispetto alle altre due, pena l’annullamento della terza preferenza.

Nel caso in cui l’elettore esprima un numero di preferenze superiore a 3, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.

Si ricorda inoltre che, entro venerdì 11 novembre 2022, potranno essere presentate al segretario comunale le designazioni dei rappresentanti di lista presso il seggio. Decorso tale termine la designazione potrà essere presentata direttamente al presidente del seggio, purché avvenga il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni prima dell’inizio delle operazioni di voto. Entro le ore 12.00 di sabato 12 novembre potranno essere presentate al segretario comunale le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici di scrutinio. Le suddette designazioni dei rappresentanti di lista presso i seggi e gli uffici di scrutinio potranno comunque essere inviate al segretario comunale, entro giovedì 10 novembre 2022, mediante posta elettronica certificata (PEC).

Si precisa inoltre che, per tutta la giornata di sabato 12 novembre e fino alla chiusura delle votazioni è fatto divieto di comizi, riunioni di propaganda, nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda.Tutte le informazioni sono reperibili sul sito regionale (www.regione.vda.it).

I dati delle affluenze ai seggi rilevate alle ore 12, 19 e 23 saranno disponibili solo online.