Due presidenti sono troppi, ammutinamento autonomista contro Uv

Gli alleati dell’Uv si sono stancati di aspettare le indicazioni di Avenue des Maquisards per rilanciare l’azione politica della regione. Non ci stanno più a farsi abbrustolire per consentire ai filo leghisti di trovare i giusti equilibri per uno sgambetto alla Giunta Lavevaz. E così all’invito unionista per incontri bilaterali gli alleati hanno risposto ‘no grazie’ o ci incontriamo tutti assieme e ci dite cosa volete fare in Avenue des Maquisards. E così ieri, dopo un intenso intreccio di telefonate è stato organizzato, per domani alle ore 14, un incontro plenario del quale è difficile prevederne le conclusioni.

Da una settimana la Valle d’Aosta ha due presidenti: uno che è il legale rappresentante (Erik Lavevaz) l’altro che è il presidente indicato (Renzo Testolin).

Una situazione che disorienta tanti unionisti e altrettanti valdostani che vivono una situazione come tante volte si è vista a livello nazionale.

Mentre il governo romano inventa un’emergenza che non c’è (i rave) mentre nega una che c’era e che potrebbe tornare (il Covid), per compiacere i no vax, in Valle d’Aosta parte dei magnifici 35 di piazza Deffeyes continuano a discutere di poltrone, assessorati, posti di governo, di sotto governo, di sotto sotto governo.

Se a Roma il governo ha ben poco da temere da un Pd che continua sistematicamente a ignorare il responso elettorale, in Valle d’Aosta c’è chi è da due anni che usa con il responso elettorale ed ha gioco facile destabilizzare la regione.

Troppi autonomisti alla maldestra e inquietante avanzata di una nuova destra asociale, contrappongono lassismo, irresponsabilità, incapacità di assunzione di responsabilità. Perché l’unico miraggio è la poltrona. Gli autonomisti che dicono di amare la Petite Patrie non abbiano timore di abbandonino il tavolo.