4 NOVEMBRE: Luca Tonino 'Ricordiamo oggi l’impegno al fianco dell’Ucraina'

Buon 4 novembre a tutti. In questa giornata si celebra la fine della Prima Guerra Mondiale che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste completando il processo di unificazione iniziato in epoca risorgimentale. Nella stessa occasione si rende onore anche al sacrificio dei tanti che hanno perso la vita durante il conflitto. Oltre a festeggiare l'unità nazionale, la ricorrenza intende celebrare anche il sacrificio di tanti italiani chiamati alle armi, le cui vite sono state spezzate nella tragedia della guerra. Per celebrare l'evento e onorare i sacrifici dei soldati caduti, il 4 novembre 1921, nel Sacello dell'Altare della Patria a Roma si è tenuta la cerimonia di tumulazione del "Milite Ignoto".

Il 23 ottobre dell’anno successivo, il Regio decreto n. 1354 istituiva il 4 Novembre festa nazionale. Status che è rimasto invariato fino al 1977, quando per la giornata è stata trasformata in "festa mobile", ossia con celebrazioni istituzionali ma senza la giornata festiva per lavoratori e studenti. Negli ultimi due decenni, dopo un periodo di appannamento, la festa è ritornata giustamente ad essere celebrata con manifestazioni ampie e diffuse, anche grazie al lavoro di valorizzazione dei simboli della Patria compiuto a inizio anni Duemila del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Una rinnovata centralità del milite ignoto, che ricordiamo essere cittadino onorario di tutti i Comuni valdostani e oggetto di straordinarie campagne di sensibilizzazioni come quella del treno della memoria che ha visitato la nostra città nel mese di ottobre. L'attività delle forze armate italiane è disciplinata dall'articolo 11 della Costituzione che dichiara: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad uno ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".

Per questa ragione, oltre ai compiti di difesa del territorio nazionale, le forze armate del nostro Paese possono essere utilizzate solo per missioni per imporre la pace, o per il mantenimento della pace nel quadro delle collaborazioni internazionali di cui fa parte, ovvero la Nato e l’Unione europea. In queste missioni l'uso della forza deve essere limitato all'autodifesa e alla difesa del mandato.

Ricordiamo oggi quindi l’impegno al fianco dell’Ucraina. Impegno promosso da tutta la comunità internazionale. Non rinunciamo mai all’idea di pace ma non scivoliamo su strumentali letture di una situazione molto complessa. Non è solo un dibattito su armi si o armi no ma è in discussione il principio di difesa della propria terra non derogabile per nessuno. E allora pensiamo oggi ai nostri militari che in prossimità dei territori di guerra vigilano sullo spazio aereo, aiutano l’intelligence e aiutano chi da quei terrori ha deciso di scappare. In ultima una breve considerazione sulla necessità di ricordare sempre il 4 novembre. Il rischio è che queste date risalenti a fatti del secolo scorso possano piano piano cadere nell’ oblio.

Sarebbe un grave errore. Conservare la memoria con iniziative nelle scuole promuovendo il ricordo nelle giovani generazioni è un obbligo che tutti dobbiamo assumerci. Lo dobbiamo non solo per ricordare i giovani del secolo scorso ma lo dobbiamo fare perché come ricordato prima il ruolo delle forze armate ha oggi anche un ruolo diverso rispetto a quello del passato. La promozione della pace e la difesa della democrazia. Un ruolo nuovo, in continua evoluzione, al passo con i tempi. Per questa ragione oggi dobbiamo ringraziare chi quotidianamente svolge questo ruolo importante.

Luca Tonino

Viviamo in un paese straordinario, con una costituzione invidiata da tanti paesi che con le sue linee guida ci ha concesso di superare momenti difficili che hanno messo a dura prova la tenuta sociale di questo paese. E allora ancora un grazie a tutte le donne e tutti gli uomini che con sacrificio, dedizione ed umanità difendono i principi fondanti del nostro paese e la sicurezza del nostro popolo. Siete e sarete un orgogli per tutti noi e darete come sempre lustro alla nostra Repubblica in tutto il mondo.