Cantiere di rifacimento della pavimentazione: rinvio della riapertura al traffico alle ore 22 del 7 novembre 2022

Il cantiere di rifacimento della pavimentazione stradale sull’intera lunghezza della galleria procede senza sosta dal 17 ottobre scorso.

Tuttavia, le complessità operative riscontrate durante l’esecuzione dei lavori necessitano di ulteriori 12 ore rispetto all’orario di riapertura previsto inizialmente.

Tale rinvio è necessario per consentire alle squadre impegnate su questo grande cantiere di completare i lavori nelle migliori condizioni rispondendo ai requisiti di sicurezza fissati dal TMB-GEIE.

Il cantiere, avviato il 17 ottobre, avanza progressivamente, senza interruzione, impegnando 150 risorse che operano 7 giorni su 7, 24 ore su 24 incluse le domeniche ed i giorni festivi.

Ad oggi, le attività svolte dalle maestranze impegnate nei lavori sono:

- fresatura completa del manto stradale della galleria e delle 36 piazzole di sosta di emergenza;

- pulizia dell’impalcato fresato;

- indagine dettagliata su tutta la lunghezza della galleria per escludere la presenza di fibre di amianto;

superiori dell’impalcato, sul quale sarà stesa la nuova pavimentazione.

Queste fasi, in particolare quella di riparazione della superficie della soletta, necessitano di maggiori interventi rispetto quanto pianificato.

Di conseguenza, è stata accordata all’impresa un’estensione supplementare di 12 ore per completare le fasi seguenti:

- posa di un’impermeabilizzazione di protezione delle solette dalle venute d’acqua (in corso),

- stesa della nuova pavimentazione;

- realizzazione della segnaletica orizzontale;

- esecuzione dei test funzionali sugli impianti di galleria, dei piazzali e delle aree di regolazione di Aosta e di Passy, preventivi al ripristino della circolazione;

- pulizia e sgombero delle aree di cantiere esterne all’infrastruttura,

L’esigenza del TMB-GEIE di garantire un ripristino della circolazione in condizioni di sicurezza ed efficienza tecnica ottimali impone pertanto uno spostamento dell’ora di riapertura alla circolazione.

La riapertura al traffico del Traforo del Monte Bianco è pertanto prevista il 7 novembre, alle ore 22.00.

Si ricorda che questo è il maggior cantiere di manutenzione della galleria dal 2002 e rappresenta un investimento di 20 milioni di euro.

Il calendario previsionale sotto riportato comprende le periodiche interruzioni della circolazione in programma per novembre e dicembre 2022, necessarie alla realizzazione di altre attività di manutenzione della galleria e allo svolgimento di esercitazioni di sicurezza obbligatorie.

Tutti gli aggiornamenti possono essere seguiti sul sito www.tunnelmb.net, sulla app TMB Mobility e sui principali canali di informazione sul traffico.

Chantier de renouvellement de la chaussée : report de la réouverture au trafic à 22 heures du 7 novembre 2022

Le chantier de renouvellement complet des enrobés sur toute la longueur du tunnel se poursuit sans relâche depuis le 17 octobre dernier.

Toutefois, les contraintes opérationnelles rencontrées pendant l’exécution des travaux nécessitent de 12 heures supplémentaires par rapport à l’horaire d’ouverture initialement prévu.

Ce report est nécessaire pour permettre aux équipes engagées sur ce chantier de grande ampleur de terminer leurs travaux dans les meilleures conditions. Il répond aux exigences de sécurité que se fixent les équipes du TMB-GEIE.

La réouverture au trafic du Tunnel du Mont Blanc est donc prévue le 7 novembre, à 22h00.

Le chantier, lancé le 17 octobre dernier, avance progressivement. Il n’a subi aucune interruption et mobilise 150 agents qui œuvrent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris durant les dimanches et jours fériés.

A ce jour, les étapes suivantes ont été réalisées par les équipes :

- rabotage de la totalité des enrobés du tunnel et des 36 emplacements d’arrêt d’urgence ;

- nettoyage de la chaussée rabotée ;

- inspection détaillée sur toute la longueur du tunnel afin d’exclure la présence de fibres d’amiante ;

- auscultation, assainissement et réparation en surface de la dalle, sur laquelle reposera la nouvelle chaussée.

Ces étapes, notamment celle de réparation en surface de la dalle, ont nécessité plus d’interventions que programmé.

En conséquence, un délai supplémentaire de 12 heures doit être accordé aux équipes afin de compléter les étapes suivantes :

- pose d’un complexe d’étanchéité afin de protéger la dalle des venues d’eau (en cours) ;

- mise en place d’un nouvel enrobé ;

- réalisation de la signalisation horizontale ;

- exécution des tests fonctionnels sur les équipements du tunnel, des plates-formes et des aires de régulation de Passy et d’Aoste, préalables au rétablissement de la circulation ;

- nettoyage et dégagement des aires de chantier à l’extérieur de l’ouvrage.

L’exigence du TMB-GEIE de garantir un rétablissement de la circulation dans des conditions de sécurité et efficience technique optimales demande ainsi une un décalage de l’heure de réouverture à la circulation.

La réouverture au trafic du Tunnel du Mont Blanc est donc prévue le 7 novembre, à 22h00.

Ce chantier majeur de génie civil, depuis la réouverture du tunnel en 2002, représente un investissement de 20 millions d’euros.

Le calendrier prévisionnel joint intègre les interruptions périodiques de la circulation programmées en novembre et décembre 2022, nécessaires à la réalisation d’autres opérations de maintenance du tunnel et au déroulement d’exercices de sécurité obligatoires.

Toutes les mises à jour peuvent être suivies sur le site www.tunnelmb.net, sur la app TMB Mobility et sur les principaux canaux d’information trafic.