MONTAGNA VDA: Il villaggio Salasso del Tantané (La Magdeleine)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il villaggio Salasso del Tantané (La Magdeleine)

Questa breve escursione permette di visitare uno dei villaggi Salassi della Valle d'Aosta.

Dopo la disfatta subita dai Romani i pochi rimasti si rifugiarono nel periodo estivo in questi villaggi estremamente isolati.

Sono visibili i resti di diverse capanne, alcune nel pendio erboso, altre un po' più in alto, in mezzo alla pietraia.

Il percorso non è ripido, si visitano due bei laghetti e si gode di una fantastica vista sul Cervino.

