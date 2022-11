FRANCESCO- dietro ogni stella si nasconde una storia

Le autrici Barbara Riva e Dora Contrasto dialogheranno con Roberta Carla Balbis e Tiziana Celli: sulle orme di un uomo straordinario, poi diventato santo, per parlare di arte, bellezza, esperienza, azione, passione e quanto altro ci suggerirà il racconto di un viaggio al femminile, ricco di emozioni e scoperte da condividere.

La morbida musica dell’arpa di Luciana Mazzocchetti e del flauto di Giulia Vighetti accompagnerà gli ospiti per tutta la serata; essendo previsto un piccolo momento conviviale per concludere si richiede cortesemente di dare conferma della partecipazione entro il giorno 9 novembre 2022 anche via whatsapp al 3481306203. “L’anima si cura con certi incantesimi, e questi incantesimi sono i discorsi belli” – Platone