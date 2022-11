PROGRAMMATA LA CHIUSURA AL TRANSITO DEL COLLE DEL PICCOLO SAN BERNARDO

A causa di una fase di maltempo prevista a partire dalle prossime ore e alla volontà del gestore francese di interdire il traffico sulla tratta lungo il versante di competenza, a partire dalle 16:00 di oggi, 3 novembre, Anas chiuderà al traffico la parte terminale della SS26 “della Valle d’Aosta” fino al Colle del Piccolo San Bernardo.

La chiusura interesserà gli ultimi 4 chilometri di statale tra il bivio di località Les Suches (km 152,159), nel comune di La Thuile, e il confine di Stato/Colle del Piccolo San Bernardo (km 156,346) e si protrarrà fino al miglioramento delle condizioni meteo.

Durante la chiusura si potrà raggiungere la Francia attraverso il Traforo del Gran San Bernardo (T2) o in alternativa attraverso il Traforo del Frejus (T4), a causa dell'attuale chiusura del Traforo del Monte Bianco (T1).

La consueta chiusura invernale del Colle è già programmata per le 12:00 di martedì 8 novembre , in accordo con il gestore francese.

Sul resto della rete stradale di competenza Anas in Valle d’Aosta è attivo il servizio di sgombero neve. Il personale e i mezzi resteranno operativi durante l’intera fase di maltempo per garantire la regolare circolazione dei veicoli sulla rete in gestione.

