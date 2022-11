Clima e biodiversità sulle nostre Alpi

Il cambiamento climatico in corso è ormai sotto i nostri occhi con fenomeni molto significativi.



In particolare la montagna è un hotspot climatico, ovvero un’area in cui il cambiamento climatico risulta più evidente.



Allo stesso tempo la montagna presenta equilibri più fragili e risulta più vulnerabile rispetto agli altri territori al trend in corso.



Oltre a questo va considerato che essa fornisce importanti servizi sistemici ambientali e socio-economici, grazie alle comunità che la abitano e che se ne prendono cura.



Due importanti studi a livello europeo sono entrati nel merito di questi quesiti indagando gli scenari futuri con diversi approcci.

Vogliamo dare la parola a ricercatori esperti di cambiamento climatico e a soggetti coinvolti nella protezione dai rischi ambientali per affrontare la questione nel comune interesse di tutelare e supportare popolazione e attività produttive di questa parte di regione alpina.

Interverranno:

Saluti istituzionali

Davide Sapinet - Assessore AGRICOLTURA E RISOSRSE NATURALI REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Gabriele Carenini - Presidente CIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Dott. Edoardo Cremonese - Ricercatore ARPA Valle d’Aosta: IL PROGETTO LIFE “PASTORALP” E GLI STRUMENTI A

SUPPORTO DELLE COMUNITA’ PASTORALI

Dott. PhD Nicola Loglisci - Ricercatore ARPA Piemonte: IL PROGETTO CEF “HIGHLANDER” E IL SUPERCALCOLO A

SUPPORTO DEI TERRITORI, CASI STUDIO APPLICATI ALLA MONTAGNA

VVF Capo Reparto Marco Berto e Vice Comandante del Corpo Forestale della Valle d'Aosta Giancarlo Annovazzi – gli

interventi emergenziali per calamità legate al cambimento climatico durante il 2022 in Valle d’Aosta

Tavola rotonda

Dott. Mauro Bassignana – Direttore area ricerca Institut Agricole Régional (IAR)

Gianni Champion – Allevatore valdostano e Vicepresidente Cia Agricoltori delle Alpi

Modera Marie Claire Chaberge