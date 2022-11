Vergogna: Nemmeno il rispetto per i defunti

I Consiglieri dei gruppi consiliari UV, AV-VdAU, FP-PD, SA e Misto esprimono rammarico per la scelta della Conferenza dei Capigruppo di non sospendere i lavori del Consiglio regionale per permettere ai rappresentanti della Regione e del Consiglio di partecipare alle Commemorazioni per i caduti in guerra in programma per la mattina di mercoledì 2 novembre 2022.

«Abbiamo proposto alla Conferenza – spiegano i Consiglieri – di sospendere per un’ora e mezza i lavori della mattinata, dopo l’avvio della seduta, per consentire ai Presidenti della Regione e del Consiglio, insieme ai Consiglieri, di partecipare come da tradizione alla Commemorazione in programma al Cimitero di Aosta. La nostra proposta, che aveva bisogno di 21 voti per essere accolta, è stata respinta in modo pretestuoso e crediamo irrispettoso: la presenza a una cerimonia come questa non è questione politica, ma istituzionale. Spiace che ancora una volta non si colga la differenza tra questi due piani.»