Renaissance ribadisce 'posizione garantista'

La recente archiviazione del fascicolo Egomnia che ha interessato diversi politici ed ex politici valdostani, ma allo stesso modo i casi precedenti di assoluzione piena di un politico valdostano di spicco e di un Procuratore della Repubblica al tempo in Valle d’Aosta dopo 3 gradi di giudizio e dopo anni di esposizione mediatica a tratti scaduta in “gogna”, misure cautelari personali, spese legali e danni di immagine e professionali, non fanno che confermare la linea garantista che da sempre Renaissance Valdôtaine ha dichiarato di assumere in materia di Giustizia.

Renaissance, che non mette minimamente in discussione la fiducia nella Giustizia, ritiene, tuttavia, "che vada anche fatta una profonda riflessione sull’adozione di atti che assicurino tempi certi e ben delineati per indagini, misure cautelari, specie quelle personali (domiciliari o arresto) intercettazioni o altre misure di controllo in fase preprocessuale. Non è sostenibile che indagini preliminari e misure cautelari durino anni e pertanto collochino per periodi così estesi gli interessati in un vero e proprio limbo che paralizza la loro vita e in molti casi la loro dignità".



Sono troppi i casi di persone che hanno avuto la vita rovinata, sia a livello di salute fisica e mentale, sia economico, sia di immagine e reputazione, oltre che in molti casi aver perso il posto di lavoro per effetto di giudizi sommari che non si sono celebrati nei tribunali ma molto prima, sui giornali, sui social network, in conferenze stampa e sui media in generale. "Purtroppo, e non possiamo dimenticarlo si legge in una nota del partito - alcune persone, seppur innocenti, hanno pagato con la vita la pressione psicologica e mediatica subita.

Quanto più colpisce in questo dibattito è che non si sta argomentando di posizioni soggettive, ma di un dettame della nostra Costituzione che recita, all’art 27 comma 2, che “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, la cosiddetta presunzione di innocenza anche chiamata “principio di non colpevolezza”.



Da parte di Renaissance "la massima solidarietà a chi è balzato ingiustamente agli onori delle cronache giudiziarie e alle loro famiglie per la durezza di quanto hanno dovuto sopportare e subire".